Hendrix Fit: Preußen auf Kurs für Paderborn

Prüssen-Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix ist nach seiner Verletzung beim letzten Spiel gegen den Hamburger SV wieder fit und kann am Freitagabend im wichtigen Auswärtsspiel in Paderborn spielen. Preußen benötigt dringend einen Sieg, um nicht in die Abstiegszone abzutauchen. Trainer Sascha Hildmann ist zuversichtlich, dass sein Team trotz der schwierigen Situation punkten kann. Der Sport-Geschäftsführer Ole Kittner ist bereits in der Planung für die kommende Saison, auch wenn die Liga-Zugehörigkeit noch ungewiss ist.

Prüssen-Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix (30) ist nach seiner Verletzung beim letzten Spiel gegen den Hamburger SV wieder fit. Der Niederländer musste nach einem Zusammenstoß mit Marco Richter in der 72. Minute des Spiels mit starken Schmerzen vom Platz geführt werden. Nach zwei Tagen Pause konnte Hendrix die gute Nachricht erhalten: Die Schwellung ist abgeklungen, nichts ist gerissen oder gebrochen. MRT und Röntgenbild waren nicht notwendig.

Hendrix konnte bereits am Montag wieder voll ins Training einsteigen und ist somit für das wichtige Auswärtsspiel in Paderborn am Freitagabend (18:30 Uhr, live bei Sky) fit.Preußen benötigt dringend einen Sieg, um nicht in die Abstiegszone abzugleiten. Die „Adlerträger“ sind nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt, auf dem sich aktuell die Braunschweiger Eintracht befindet. Selbst der Vorletzte SSV Ulm ist lediglich drei Punkte zurück und hat zudem das bessere Torverhältnis. Chefcoach Sascha Hildmann (52) will aber von Panik absolut nichts wissen. Er verweist zu Recht auf die guten Auftritte zuletzt in Kaiserslautern (1:2) und gegen den HSV, die beide höchst unglücklich erst in der Nachspielzeit verloren wurden. Hildmann ist zuversichtlich: „Wir haben gezeigt, mit fast allen Liga-Größen auf Augenhöhe zu sein. Außerdem konnten wir in den ersten vier Spielen der Rückrunde besser abschneiden als in der Hinserie.“ Tatsächlich sammelten seine Schützlinge in der Hinrunde gegen Fürth (1:3), Hannover (0:0), Lautern (0:1) und die Hanseaten (1:4) gerade mal ein dürftiges Pünktchen. Diesmal immerhin vier. Umso wichtiger, am Freitagabend in Paderborn nachzulegen. Und nicht erneut mit leeren Händen dazustehen. Denn das würde zugleich einen Minus-Rekord in der laufenden Spielzeit bedeuten. Dreimal gab es für den Zweitliga-Neuling zwar schon zwei Niederlagen nacheinander – aber noch keinen Pleite-Hattrick. Was unbedingt so bleiben soll...Preußens Sport-Geschäftsführer Ole Kittner (36) ist bereits in den Planungen für die neue Saison. Ungeachtet der noch vorherrschenden Ungewissheit über die Liga-Zugehörigkeit im nächsten Jahr ist Kittner bereits in die ersten Vertragsgespräche für die kommende Saison gegangen. Bereits im Winter-Trainingslager in Spanien hatte er mit zahlreichen Spielern den Austausch gesucht. Immerhin laufen bei fast der Hälfte aller Preußen-Profis im Juni 2025 die Arbeitsverträge aus. Kittner zu BILD: „Wir wollen natürlich mit aller Macht den Klassenerhalt schaffen, reden mit den Jungs aber auch über das andere Szenario. Schließlich können wir nicht abwarten, bis alles endgültig geklärt ist.“ Das wäre schlimmstenfalls am 18. Mai – nach der letzten Auswärtspartie in Ulm. Mit konkreten Ergebnissen ist trotzdem vorerst nicht zu rechnen. Kittner ehrlich: „Dass wir schon in zwei, drei Wochen Vollzüge verkünden können, ist eher unwahrscheinlich. Aber wir sind zumindest in der Spur.“





