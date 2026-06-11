Hendrix kehrt Fortuna an, will Wiederaufstieg-Auftrag übernehmen

Der ehemalige Fortuna-Mittelfelder Hendrix kehrt ablösefrei von Preußen Münster zurück und unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Fortuna Düsseldorf. Seine Rückkehr wird von Manager Samir Arabi als einen möglichen Königstransfer für Hendrix gewertet.

Die Rückkehr zu Fortuna scheint für ihn eine Herzensangelegenheit zu sein. Nicht nur wegen seiner engen Beziehung zu Alexander Ende (46), der schon in Münster sein Trainer war, sondern wegen seiner ersten Zeit in Düsseldorf, die überhaupt nicht lief wie erwartet.zurückkehrt, der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Mit-Absteiger Preußen Münster und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, der nach BILD-Informationen auch eine Option für ein weiteres Jahr beinhaltet.

Sein Gehalt beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Für Samir Arabi (47) ist die Hendrix-Rückkehr ein erster möglicher Königstransfer. Der Manager: "Jorrit bringt Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein und unserem Spiel zusätzliche Stabilität verleihen.

Zudem kennt er den Verein und das Umfeld bereits aus seiner ersten Zeit in Düsseldorf. In den Gesprächen haben wir auf Anhieb gespürt, dass Jorrit große Lust auf die Aufgabe hat. Denn nicht nur die Fortuna-Absteiger der abgelaufenen Saison haben etwas gutzumachen, sondern auch Hendrix. In der Saison 2022/23 lieh ihn Klaus Allofs (69) als Champions-League-Spieler aus Moskau aus, statt Mittelfeld-Chef zu werden, war er aber nur Mitläufer – auch wegen einer schweren Verletzung.

Insgesamt wirkte Hendrix aber so, als hätte er dieSeitdem hat sich aber einiges geändert, Hendrix stand nach seinem Ende in Düsseldorf am Karriere-Scheideweg, musste sogar nach Australien wechseln – und ging dann nach Münster, wo er wieder durchstartete. Jetzt will er bei Fortuna zeigen, was er wirklich draufhat. Hendrix: "Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe.

Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der Klub wieder dahin kommt, wo er hingehört. " Der Holländer gibt sich selbst schon die Wiederaufstieg-Auftrag





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fortuna Düsseldorf Hendrix Fortuna-Absteiger Königstransfer Wiederaufstieg-Auftrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EQS-News: Nordex SE: Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in OsteuropaEQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa 10.06.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der

Read more »

EQS-News: adesso SE: adesso erhält Auftrag bei der Deutschen BundesbankEQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso erhält Auftrag bei der Deutschen Bundesbank 10.06.2026 / 11:25 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der

Read more »

Rico Preißinger kehrt zurück zu Fortuna DüsseldorfRico Preißinger, der kampfstarke defensive Mittelfeldspieler, hat seinen Rücktritt aus Münster widerrufen und bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Er ist sehr froh über die Entscheidung und sieht Münster weiterhin als wichtig. Er will in der neuen Saison die "100" voll machen und mit seiner Mannschaft Preußen in die Zukunft führen.

Read more »

Fortuna Düsseldorf muss sich auf eine neue Welt einstellen: Neue Heimspiele, keine Freispiele und höhere TicketpreiseDie Fortuna Düsseldorf muss sich auf eine neue Welt einstellen, da die 3. Liga alles anders ist. Der Einbruch der TV-Einnahmen um rund 90 Prozent zeigt, dass Fortuna Düsseldorf sich auf eine harte Tournee einstellen muss. Es werden zwei Heimspiele mehr geben, dafür aber keine Freispiele mehr im Zuge von "Fortuna für alle". Die Ticketpreise werden voraussichtlich steigen, aber es gibt Ausnahmen. Fortuna Düsseldorf hofft auf den Support der Fans und hofft, dass die Fans nicht bestraft werden, was die Mannschaft in der abgelaufenen Saison verbrochen hat.

Read more »