Hennes I. wird in die Hall of Fame des 1. FC Köln aufgenommen

Der 1. FC Köln feierte am 13. Februar 2025 seinen 77. Geburtstag. Zum Anlass wurde das Maskottchen-Urgestein Hennes I. in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen. Präsident Werner Wolf betont die große Bedeutung Hennes als Identifikationsfigur und Sympathieträger des FC.

Der 1. FC Köln feierte am 13. Februar 2025 seinen 77. Geburtstag . Aus Anlass dieses jecken Jubiläums wurde die lebende Maskottchen-Legende Hennes I . in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen. Die Geschichte des FC Köln begann 1948 mit der Fusion der Stadtteilvereine Kölner BC 01 und SpVgg Sülz 07. Zum 2. Geburtstag des Vereins, am 13. Februar 1950, schenkte Zirkusdirektorin Carola Williams dem FC ein lebendes Maskottchen, das nach Hennes Weisweiler „Hennes“ getauft wurde. Hennes I .

ist nun die neunte Generation der Geißböcke, die den FC Köln repräsentieren.





