Henning Baums Werdegang von der Bundeswehr zum TV-Star. Details zu Mick Brisgau, Goldenen Kamera und dem neuen Serienstart 2025.

Henning Baum gilt als eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft und hat sich seit über zwei Jahrzehnten als moderner Männertyp mit Tiefgang etabliert. Der 1972 geborene Schauspieler aus Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch seine markante Stimme, seine physische Präsenz und oft kernige Rollen aus. Trotz seines aktuellen Erfolgs war sein Werdegang zu Beginn nicht von Anfang an auf die Schauspielerei ausgerichtet, sondern bot überraschende Wendepunkte.

Frühe Jahre und Ausbildung zum Sanitäter

Nach dem Abitur plante Henning Baum ursprünglich eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr. Er entschied sich jedoch für einen anderen Weg und leistete Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz in Essen ab. Während dieser Zeit absolvierte er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, eine Erfahrung, die ihm ein starkes Gespür für Extremsituationen und menschliche Verletzlichkeit vermittelte. Erst nach dieser Phase widmete er sich vollständig der Schauspielerei und studierte an der Schauspielschule Bochum.

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Seine ersten Fernseherfahrungen sammelte er an der Seite von Erol Sander in einer Nebenrolle als junger Ermittler in einem klassischen Ermittlungsformat. Obwohl diese Serie nicht lange lief, bildete sie einen wichtigen Einstieg in das Fernsehgeschäft und legte den Grundstein für seine spätere Paraderolle als Ermittler. Diese frühen Rollen zeigten bereits Potenzial, das über die klassische Krimifigur hinausging.

Vielfalt in Film und historischen Produktionen

Anfang der 2000er Jahre zeigte Henning Baum mit einer Produktion an der Seite von Tina Ruland eine seiner seltenen weicheren Seiten. Der Film war deutlich leichter und verspielter als seine typischen Rollen und unterstrich seine Wandlungsfähigkeit sowie sein Talent für pointierten Humor. Diese Vielseitigkeit bewies er später auch im Historiengenre, als er 2003 als tapferer Krieger in der Antike nicht nur physisch, sondern auch im epischen Erzählkino überzeugte.

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In dem aufwendig produzierten ZDF-Zweiteiler "Berliner Luftbrücke" von 2005 übernahm Baum die Rolle des Piloten Harry Keynes. In diesem emotional aufgeladenen Stoff trat er an der Seite von Bettina Zimmermann, Heino Ferch und Ulrich Tukur auf. Diese Produktionen demonstrierten deutlich, dass sein Schaffen mehr umfasste als nur die Darstellung von TV-Krimis, sondern auch tiefgründige historische Narrative abdeckte.

Der Erfolg von Mick Brisgau und Auszeichnungen

Henning Baums größter Serienfolg feierte er als 80er-Jahre-Macho Mick Brisgau. Die Figur, die nach 20 Jahren Koma in der Gegenwart zurechtkommen muss, landete einen erheblichen Quotenhit. Für seine herausragende Leistung als Mick Brisgau wurde der Schauspieler mit der Goldenen Kamera als bester deutscher Schauspieler ausgezeichnet. Diese Auszeichnung festigte seinen Status als einer der gefragtesten Interpreten im deutschsprachigen Raum.

Später übernahm er erneut die Rolle des altmodischen Cops Mick Brisgau, der mit seiner Art in der modernen Welt aneckt. Die darauf folgende Verfilmung erfolgte mit größerem Budget und mehr Action, bot Fans ein nostalgisches Wiedersehen und blieb zugleich eigenständig genug für ein breites Kinopublikum. Zudem verkörperte er in der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers die Hauptrolle des Lukas, was ihn einem jüngeren Publikum näherbrachte.

Rückkehr in die Serie und aktuelle Projekte

Neben seinen Filmrollen ist Henning Baum regelmäßig im Fernsehen präsent, unter anderem mit insgesamt 12 Gastauftritten in der Quizshow "Wetten, dass..?". Auch in diversen Talkshows ist er seit Jahren ein gerngesehener Gast. Am 9. April 2016 trat er in der Spielshow auf und setzte sich im finalen, 15. Spiel gegen Olympiasieger und Ex-Gewichtheber Matthias Steiner durch. Dieser Auftritt zeigte seine schnelle Auffassungsgabe und sein sportliches Geschick außerhalb der Bühne.

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Für viele Fans der Serie ist die Produktion einer neuen Staffel zur großen Freude, die die kernigen Sprüche und Oldschool-Ermittlermethoden von Mick Brisgau wieder aufleben lässt. Heute ist Henning Baum neben seiner Präsenz in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft auch in den sozialen Medien aktiv. Seine Karriere ist ein Spiegelbild der deutschen Fernsehgesehichte, die von klassischer Dramatik bis hin zu modernen Unterhaltungsformaten reicht.