Der Schauspieler Henning Baum kritisiert in der Playboy-Sonderausgabe ein modernes Männerbild. Er warnt vor Verantwortungsscheue und bezeichnet schwache Charaktere als Löffelbiskuit.

Henning Baum, 54, setzt in der aktuellen Playboy-Sonderausgabe mit dem Titel "How to be a Man" klare Akzente zur Debatte um moderne Männlichkeit. Der als kerniger Schauspieler bekannte Darsteller trennt dabei scharf zwischen körperlicher Stärke und charakterlicher Haltung. Sein zentrales Anliegen ist die Forderung nach Verantwortungsbewusstsein und der Vermeidung von Bequemlichkeit im Leben eines Mannes.

Kritik an vermeintlicher Verweichlichung der Männer

Henning Baum wirft einer großen Gruppe von Männern vor, Verantwortung zu scheuen und sich stattdessen auf die Suche nach Komfort zu machen. Er bezeichnet diese Entwicklung als furchtbar, da sie die Weiterentwicklung hemme. Männer, die Widerstand meiden, blieben laut Baum im Zustand des Kindseins oder Jünglinghaften stecken. Die Identität der Männer stecke in einer tiefen Krise, wobei viele nicht mehr wüssten, was eigentlich männlich sei. Allerdings entlastet er Männer nicht von der Schuld an weltlichen Unglücksfällen, räumt aber ein, dass von Männern viel Unglück ausgeht.

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Scharfe Zunge für "Lappen" und "Löffelbiskuit"

Für Männer, die sich weigern, zum Gemeinwohl von Familie oder Land beizutragen, hat Henning Baum den abwertenden Begriff "Lappen" geprägt. Noch vernichtender fällt sein Urteil für den "Löffelbiskuit" aus. Diese Figur sauge sich mit dem Zeitgeist voll, werde butterweich und zerfalle schließlich. Ein solcher Charakter habe keine Substanz und verweise auf ein fehlendes Rückgrat, das früher mit Bauschaum ersetzt worden wäre. Diese Metaphern sollen die mangelnde innere Festigkeit und die Anpassung an den bequemsten Weg verdeutlichen.

Echte Männlichkeit als Selbstüberwindung

Henning Baum definiert wahre Männlichkeit nicht über aggressive Auftritte oder sexistische Parolen, die oft mit Geld um sich geworfen werden. Stattdessen sieht er die männlichste Eigenschaft in der Selbstüberwindung. Dazu gehöre es, den eigenen Launen, Trieben und Schwächen nicht nachzugeben. Zwar solle ein Mann weiche Seiten haben und empfindsam sein können, doch dies sei nicht mit der von Baum kritisierten Verweichlichung gleichzusetzen. Echte Stärke benötige es überhaupt nicht, auf den Putz zu hauen oder durch Macho-Vorbilder Orientierung zu suggerieren.

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Einflussreiche Vorbilder aus der Kindheit

Die Vorstellung von sanfter Stärke, der eine Ruhe innewohnt, hat Henning Baum bereits als Kind gelernt. Ein Berufssoldat und Kriegsveteran, der ein Freund seiner Mutter war, beeindruckte ihn durch seine Kraft und Freundlichkeit. Dieses positive Vorbild steht im Kontrast zu gefährlichen Orientierungslosigkeit, die durch aggressive Muster ersetzt wird. In der Sonderausgabe "How to be a Man", die ab dem 19. November im Handel erhältlich ist, wird diese Haltung umfassend dargelegt und diskutiert.

Karriere und Bekanntheit durch Kultrollen

Die Reichweite von Henning Baum in der deutschen Popkultur wird durch seine vielen Kultrollen deutlich. Als Mick Brisgau in der Serie und dem Kinofilm "Der letzte Bulle" ist er fest in den Herzen des Publikums verankert. Zudem eroberte er als Lukas der Lokomotivführer in den beiden Jim-Knopf-Filmen mit Solomon Gordon, der damals 13 Jahre alt war, ab 2018 die Herzen vieler Kinder. Diese breite Bekanntheit verleiht seinen Worten zur Männerbildung ein besonderes Gewicht in der öffentlichen Diskussion.