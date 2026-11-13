Henning Fritz Prognose: Magdeburg Meister, Flensburg vor Kiel

Ex-Torwart Henning Fritz sieht SC Magdeburg als neuen Meister. Flensburg-Handewitt wird Platz zwei vor THW Kiel belegen. Analyse der Chancenaussichten.

Die aktuelle Lage in der Handball-Bundesliga nimmt ihre voraussichtliche Form an, wobei sich die Positionen für die europäischen Plätze langsam verfestigen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Ex-Welthandballer des Jahres Henning Fritz hat seine Einschätzung zur kommenden Saisonstruktur veröffentlicht. Fritz, der sowohl für den THW Kiel als auch für die SG Flensburg-Handewitt in seinen besten Jahren die Tore hütete, stützt seine Vorhersage auf eine detaillierte Analyse der Kaderstärken und der aktuellen Leistungskurven der norddeutschen Spitzenvereine. Seine Prognose beim Norddeutschen Rundfunk fällt eindeutig aus: Während der SC Magdeburg den Meistertitel sichern wird, bleibt die SG Flensburg-Handewitt vor dem THW Kiel auf Rang zwei liegen.

Meistertitel geht nach Magdeburg, Platz zwei bleibt im Norden

Der SC Magdeburg wird voraussichtlich die deutsche Meisterschaft gewinnen, was die direkte Konkurrenz aus dem Norden betrifft. Für die Teams in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird der Kampf um den zweiten Platz entscheidend sein, da dieser Rang in der aktuellen Regelung das Ticket für die UEFA Champions League garantiert. Dieser Umstand sorgt für eine extrem enge und intensive Auseinandersetzung im Norden der Republik. Fritz betont, dass die Differenz zwischen den führenden Teams im Norden marginal sein wird, aber die Kontinuität der Leistung den Ausschlag geben wird. Die Sicherheit der Plätze wird dabei vor allem von der personellen Breite und der Konstanz über die gesamte Spielzeit abhängen.

Also read 43 Gegentore: Hamburgs Pokaltraum platzt in Magdeburg

THW Kiel kämpft mit Konstanzproblemen trotz individueller Stärke

Einer der Hauptgründe, warum Henning Fritz dem THW Kiel den Vorrang in dieser Runde nimmt, liegt in der fehlenden stabilen Stammformation des Rekordmeisters. Der Ex-Torhüter kritisiert, dass etablierte Leistungsträger wie Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind ihren sportlichen Zenit überschritten haben. Diese Spieler bieten nicht mehr die konstante Top-Leistung über die vollen sechzig Minuten hinweg, die für den Titelkampf oder einen sicheren europäischen Platz notwendig wäre. Das Ergebnis ist eine Fluktuation in der Grundformation, die die Spielplanung erschwert. Obwohl der Kader insgesamt eine hohe Qualität aufweist, reicht individuelle Klasse nicht aus, um die fehlende Zuverlässigkeit im System zu kompensieren.

Der THW Kiel hat jedoch mit Julian Köster einen sehr starken Neuzugang integriert, der von Fritz als fast perfekten Handballer gelobt wird. Köster überzeugt durch eine exzellente defensive Arbeitsweise, eine hohe Torgefährlichkeit im Angriff und ein herausragendes taktisches Verständnis. Auch die Torhüterposition gilt als exzellent besetzt, da sowohl Andreas Wolff als auch Gonzalo Perez de Vargas als überragende Goalkeeper im Kader stehen. Dennoch fehlt dem THW die durchgehende Konstanz auf der gesamten Fläche, um die SG Flensburg-Handewitt dauerhaft im Rücken zu halten.

Advertisement

SG Flensburg profitiert von Tiefe und modernem Spielstil

Die SG Flensburg-Handewitt schneidet in der Prognose von Henning Fritz besser ab, da die Mannschaft personell breiter aufgestellt ist als ihre direkte Konkurrenz. Diese Tiefe ermöglicht es dem Trainerstab, die Spieler über die gesamte Saison hinweg fit zu halten und Druck besser abzufedern. Zusätzlich setzt die SG auf einen modernen, variantenreichen Handballstil, der besonders in der Offensive zahlreiche Optionen bereithält. Das Spiel der Flensburger wird als attraktiv und zeitgemäß beschrieben, was dem Team im direkten Vergleich Vorteile verschafft. Die strategische Ausrichtung erlaubt es, auch bei kurzen Ausfällen oder Leistungstiefs nicht komplett einzubrechen.

Trotz der offensiven Überlegenheit identifiziert Fritz eine klare Schwachstelle bei der SG Flensburg-Handewitt in der Abwehr. Ihm fallen bei Spielen der Norddeutschen manchmal zu viele Gegentore auf, die nicht allein auf die Torhüter zurückzuführen sind. Die defensive Struktur muss stabiler werden, um den Anforderungen der Spitze gerecht zu werden. Ohne eine konsequente Arbeit nach hinten fehlt der SG die notwendige Durchschlagskraft, um gegen die absoluten Top-Teams der Liga konstant zu bestehen. Die Abwehrarbeit ist somit der entscheidende Faktor, der darüber entscheiden wird, ob die Mannschaft ihre Chancen nutzen kann.

Fazit: Magdeburg ist nur schwer zu schlagen

Um den SC Magdeburg von der ersten Position zu verdrängen, fehlen sowohl der SG Flensburg-Handewitt als auch dem THW Kiel noch einige prozentuale Punkte. Henning Fritz stellt fest, dass die beiden norddeutschen Konkurrenten zwar starke Kader haben, aber aktuell nicht über die nötige Gesamtkonstanz verfügen, um den Titelträger herauszufordern. Die Entscheidung um Platz zwei wird eng werden, aber die personelle Breite der SG und die Defizite der Konstanz beim THW sind die maßgeblichen Argumente in dieser Prognose. Die kommende Saison wird somit vor allem von der Frage geprägt sein, welche der Nordclubs die defensive Stabilität und die tiefere Bank besser in Leistung umsetzen kann.