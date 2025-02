Henry Cavill bringt Warhammer 40.000 auf Amazon Prime Video

Der Schauspieler Henry Cavill entwickelt eine Streaming-Serie zum Science-Fiction-Universum Warhammer 40.000 für Amazon Prime Video. Das Projekt befindet sich noch in den frühen Stadien der Entwicklung.

Das gigantische Science-Fiction-Universum von Warhammer 40.000 wird bei Amazon zur Streaming-Serie. An dem Projekt arbeitet der als Superman und The Witcher bekannte Henry Cavill. Cavill ist ein großer Fan des Tabletop -Strategiespiels, dessen komplexe Mythologie weit mehr als nur Science-Fiction mit einer Besatzung auf einem Raumschiff umfasst, die nur einige hundert Jahre in der Zukunft durchs All fliegt. Und er will diese Welt nun für ein breiteres Publikum zugänglich machen.

Die Serie ist jedoch noch in den frühen Stadien ihrer Entwicklung. Ein Startdatum ist noch nicht absehbar. Man sollte aber nicht mit einem Start vor Ende 2026 oder 2027 rechnen. Cavills Team muss zunächst ein Konzept entwickeln, das die Amazon-Führung überzeugen kann, damit die Serie offiziell in Auftrag gegeben wird. Angesichts des umfangreichen Themas von Warhammer ist dies jedoch leichter gesagt als getan. Bislang gibt es keine Informationen über Schauspieler, Regisseure oder ein mögliches Drehbuch. Es gibt jedoch Hinweise auf ein Mini-Schreibteam, das die Geschichte nach strengen Vorgaben entwickeln soll. Auf der Produzentenseite sind seit jeher Roy Lee und Natalie Viscuso von Vertigo Entertainment beteiligt. In einer offiziellen Aussage sagte Cavill: „Mein unglaubliches Team und ich haben zusammen mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzepträumen daran gearbeitet, Ansätze für die Ungeheuerlichkeit und Pracht der Warhammer-Welt zu entwickeln. Gemeinsam haben wir die Fülle an unglaublichen Charakteren durchgesehen und über alten Wälzern und Texten gebrütet. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben uns zu einem fantastischen Startpunkt für unser Universum geführt, auf den sich die Verantwortlichen bei Amazon und Games Workshop geeinigt haben.“Nicht nur Cavill ist begeistert von dem Projekt. Fans der Warhammer-Welt warten gespannt auf die ersten Details zur Serie. Es ist noch nicht bekannt, ob es ein Trailer geben wird oder wann die ersten Bilder veröffentlicht werden.





