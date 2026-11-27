Henry Maske spricht vor dem WM-Kampf von Agit Kabayel über seine große Zeit, was er von dem Bochumer hält – und gibt ihm einen Tipp.

Henry Maske spricht vor dem WM-Kampf von Agit Kabayel über seine große Zeit, was er von dem Bochumer hält – und gibt ihm einen Tipp.

Box-Legende Henry Maske ist noch immer gefragter Gesprächspartner. Henry Maske ist spät dran. Das Handy klingelt erst ein paar Minuten nach der vereinbarten Zeit. Sofort entschuldigt sich der 62-Jährige.

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Unpünktlichkeit ist nicht der Stil des Gentlemans. Dem Ruf, den sich der ehemalige Weltklasseboxer einst innerhalb und außerhalb des Rings verdiente, wird er immer noch gerecht. Maske, 1988 Olympiasieger im Mittelgewicht, löste nach seinem Wechsel ins Profilager in den 1990er-Jahren einen Boxboom in Deutschland aus, der sich rund 20 Jahre fortsetzte. Zehnmal verteidigt der Rechtsausleger seinen WM-Titel im Halbschwergewicht.