Henry Ruggs III, ein ehemaliger NFL-Receiver der Raiders von Las Vegas, hat einen Antrag auf Bewährung gestellt. Ruggs sitzt derzeit zehn Jahre inhaftiert, nachdem er sich schuldig bekannt habe, betrunken am Lenker seines Autos zu sein und für einen tödlichen Unfall verantwortlich zu sein, in dem eine Frau ums Leben kam.

Ex-NFL-Receiver Henry Ruggs III hat einen Antrag auf Bewährung gestellt, nachdem er sich um den Tod einer Frau auf dem Wagen habe bringen müssen. Ruggs sitzt derzeit zehn Jahre inhaftiert.

Der frühestmögliche Termin für einen Bewährungstermin wäre der 5. August 2026. Als Schlechter von Regelverstößen wurde er von einer Haftanstalt mit minimaler Sicherheitsstufe ins Gefängnis mit mittlerer Stufe Transferiert. Sollte er aus der Haft entlassen werden, würde dies von den NFL-Teams abhängen, ob sie ihn nach einer derart langen Pause wieder ins Team nehmen würden





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