Henry's Pouch: Die unbekannte Funktion der Hautfalte am Katzenohr

Was ist die biologische Funktion von Henrys Tasche an Katzenohren? Wissenschaftler kennen die Antwort nicht, aber Zecken und Flöhe nutzen die Falte als Unterschlupf.

Die kleine Hautfalte am äußeren Rand des Katzenohr s ist unter dem Namen "Henry's Tasche" bekannt. Diese anatomische Struktur, offiziell als "Saccus cutaneus marginalis" bezeichnet, lässt sich leicht ertasten, wenn man eine Katze hinter den Ohren kraut. Die genaue biologische Funktion dieser Hautfalte ist bis heute in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht eindeutig geklärt.

Anatomische Grundlagen und Hörvermögen

Katzen verfügen über ein hochdevelopiertes Gehör, das sie zu echten Spezialisten in der Wahrnehmung von Schallwellen macht. Für die Bewegung der Ohren sind insgesamt 32 Muskeln verantwortlich, die ein extrem feines Manövrieren ermöglichen. Diese Muskulatur erlaubt es den Tieren sogar, ihre Ohren unabhängig voneinander zu drehen, um Geräuschquellen mit hoher Präzision zu orten.

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Das spektrum der wahrgenommenen Frequenzen liegt bei Katzen deutlich höher als bei vielen anderen Haustieren. Sie hören besonders hohe Töne und erreichen dabei sogar eine ganze Oktave höher als Hunde. Dieses außergewöhnliche Hörvermögen steht im engen Zusammenhang mit den Theorien zur Funktion der Hautfalte am äußeren Ohrrand.

Theorien zur Schallfilterung und Beweglichkeit

Eine der gängigsten wissenschaftlichen Hypothesen zur Funktion von Henry's Pouch besagt, dass die Hautfalte tiefere Töne abschwächen könnte. Durch die Dämpfung dieser niedrigeren Frequenzen würde die Wahrnehmung hoher Frequenzen verbessert werden. Diese Fähigkeit ist für Katzen als Jäger von großer Bedeutung, da viele ihrer Beutetiere hochfrequente Laute erzeugen, die sie dann besser lokalisieren können.

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Eine zweite Erklärung konzentriert sich auf die physikalischen Aspekte der Katzenohren. Die enorme Beweglichkeit der Ohren erfordert zusätzlichen Spielraum in der Hautstruktur. Die Falte könnte dem Ohr an dieser spezifischen Stelle die notwendige Flexibilität geben, um sich leichter zu drehen oder abzuflachen, ohne die Haut zu überdehnen.

Historische Bezeichnungen und unbekannte Herkunft

Die Benennung "Henry's Pocket" oder "Henry's Pouch" ist mindestens seit dem Jahr 1971 dokumentiert. Dennoch bleibt unklar, wer dieser Henry war und warum die Hautfalte nach ihm benannt wurde. Eine verbreitete Vermutung verbindet die Bezeichnung mit Joseph Henry, einem renommierten Mathematiker und Naturphilosophen.

Joseph Henry hat sich im 19. Jahrhundert unter anderem intensiv mit Schallwellen und deren Ausbreitung beschäftigt. Diese thematische Nähe zum Gehör der Katzen legt eine Namensgebung nahe, die jedoch bis heute keinerlei beweisbare Grundlage findet. Es gibt keine historischen Dokumente, die eine direkte Verbindung zwischen Joseph Henry und der Benennung der Katzenanatomie herstellen.

Praktische Risiken für Haustierbesitzer

Trotz der ungeklärten biologischen Funktion hat die Falte eine sehr konkrete und praktische Bedeutung für Katzenhalter. Die Struktur kann als Unterschlupf für Parasiten dienen. Zecken oder Flöhe können sich in der kleinen Hauttasche verstecken und bleiben dort oft unbemerkt.

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Diese verborgene Lage erschwert die regelmäßige Kontrolle des Fellbestandes erheblich. Besitzer müssen die Region hinter den Ohren daher besonders sorgfältig absuchen, um einen Befall frühzeitig zu erkennen. Die genaue Funktion der Tasche bleibt somit ein Rätsel, während ihr Wert als potenzieller Versteckplatz für Schädlinge unbestritten ist.