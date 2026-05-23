Henry Samuels Umgang mit Bekanntheit und Plne fr seine Zukunft

Im Tüll-Oberteil, mit Sixpack unterm Transparent-Shirt und wilden Dreadlocks legte Henry Samuel einen Model-Auftritt hin, auf den besonders Mama stolz war. Beim anschließenden GALA-Interview zeigte Henry sich jedoch ganz anders. Er erzhlte GALA, was fr ihn wirklich ankommt und welche Plne er nun hat.

Er ist viel mehr als ein Hingucker: Heidi Klums Sohn Henry Samuel erzählte GALA, was fr ihn wirklich zählt und welche Plne er nun hat.

Bei einem Model-Auftritt im Tüll-Oberteil mit Sixpack und wilden Dreadlocks beigezogen, zeigte er besonders Mama, 52, stolz. Auch wenn sie zugeben musste: Diese Coolness hat er definitiv von seinem Vater! Beim anschließenden GALA-Interview zeigte sich jedoch ganz anders. Henry Samuel: Ich finde alles total aufregend und liebe es!

Die Landschaft, das Wetter ... Mein Dad hat gerade in Sudfrankreich ein Haus gekauft, ganz hier in der Nhe, in Le Lavandou. Ich werde also bestimmt wiederkommen





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