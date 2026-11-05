Hensoldt, McDonald's & Novo Nordisk: Quartalszahlen und Prognoseanpassungen

Aktuelle Einblicke in die Finanzberichterstattung: Hensoldt steigert Jahresprognose, Novo Nordisk übertrifft Erwartungen und McDonald's meldet gemischte US-Ergebnisse.

Die aktuelle Phase der wirtschaftlichen Berichterstattung in den Bereichen Rüstung, Konsumgüter und Pharmazie zeigt deutliche Signale für veränderte Markt dynamics. Mehrere große Konzerne haben ihre jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht und ihre Finanzprognosen entsprechend angepasst. Besonders hervorstechend ist die positive Entwicklung bei Hensoldt, die auf steigende Verteidigungsausgaben zurückzuführen ist. Gleichzeitig geben die Gewinne des Pharmakonzerns Novo Nordisk Hinweise auf eine Erholung der Nachfrage nach speziellen Medikamenten. Diese Ereignisse bilden den Kern der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

Hensoldt rechnet mit höherem Jahresumsatz

Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat seine Jahresziele nach oben korrigiert, nachdem das Unternehmen im ersten Neunmonatszeitraum einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen konnte. Der Vorstandschef Oliver Dörre gab am Donnerstag im Rahmen der Neunmonatsbilanz an, dass die strukturell hohen Verteidigungsausgaben in Deutschland und Europa die Auftragsbücher weiterhin füllen. Diese Entwicklung schlägt sich nun zunehmend auch im Umsatz nieder, wie Dörre erklärte. Hensoldt erwartet nun einen Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung gegenüber der zuvor in Aussicht gestellten Marke von 2,75 Milliarden Euro entspricht.

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Neben der höheren Umsatzprognose soll auch die Renditeentwicklung positiv ausfallen. Die bereinigte Ebitda-Marge, also die Umsatzrendite, soll am oberen Ende der bisher erwarteten Spanne von 18,5 bis 19,0 Prozent liegen. Diese Anpassung der Ziele unterstreicht die starke Nachfrage im Verteidigungssektor und die Fähigkeit von Hensoldt, diese Aufträge erfolgreich umzusetzen. Die Erhöhung der Erwartungen spiegelt die robuste Marktstellung des Unternehmens wider.

McDonald's meldet gemischte internationale Ergebnisse

Der Schnellrestaurant-Konzern McDonald's steht im Heimatmarkt USA weiterhin unter Druck, wobei die Ergebnisse gemischte Signale senden. Das Unternehmen teilte am Mittwoch in Chicago mit, dass der Umsatz in den USA im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurückging. Dieses Minus fiel jedoch nicht ganz so deutlich aus, wie es von Analysten befürchtet worden war. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate angekündigt, was die Erwartungen etwas gedämpft hatte. Trotz einer höheren Ausgabe pro Mahlzeit gingen die Besucherzahlen zurück, was den Umsatz im Inland belastete.

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International verhielt es sich ähnlich differenziert. Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's um ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar, was rund 6,4 Milliarden Euro entspricht. Dieser Anstieg blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus jedoch 1,5 Prozent. Besonders positiv heben sich die Märkte in Deutschland, Australien und Japan hervor, wo McDonald's zulegen konnte. Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Geschäfte in China und Frankreich schlecht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 3,57 Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar und damit elf Prozent höher als erwartet.

Novo Nordisk übertrifft Prognosen dank Wegovy

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, was vor allem auf die anhaltend hohe Nachfrage nach seinem Abnehmmedikament Wegovy zurückzuführen ist. Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass das bereinigte Betriebsergebnis zu konstanten Wechselkursen um 27 Prozent auf 31,72 Milliarden dänische Kronen gestiegen ist. Analysten hatten lediglich 28,39 Milliarden dänische Kronen erwartet. Dies unterstreicht die starke Marktposition von Novo Nordisk im Bereich der Adipositas-Behandlung.

Auch der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 79,2 Milliarden Kronen zu, was rund 10,6 Milliarden Euro entspricht. Maßgeblich für diese positive Entwicklung war das Geschäft mit Adipositas-Medikamenten, das um 22 Prozent wuchs. Im Zentrum stand dabei die neu eingeführte Wegovy-Tablette, die im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Kronen beisteuerte. Dieser Wert übertraf die Analystenschätzungen deutlich. Analysten sehen in der Tablette den wichtigsten Weg zurück auf den Wachstumspfad, nachdem Novo eine zweijährige Problemphase mit Gewinnwarnungen hinter sich gelassen hat.

Siltronic passt Prognose aufgrund KI-Boom an

Der Münchner Wafer-Hersteller Siltronic ist zuversichtlicher geworden, angetrieben durch den KI-Boom und einen stärkeren US-Dollar. Das Unternehmen, das Siliziumscheiben zur Produktion von Computerchips herstellt, teilte am Mittwoch mit, dass der Umsatz in diesem Jahr auf dem Vorjahresniveau liegen werde. Zuletzt hatte Siltronic noch von einem Umsatzminus von bis zu fünf Prozent ausgegangen. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll mit 22 bis 24 Prozent in der oberen Hälfte der bisherigen Spanne liegen. In den ersten neun Monaten waren es 21,9 Prozent gegenüber 23,6 Prozent im Vorjahr.

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Die höhere Erwartung liegt unter anderem daran, dass Siltronic nun für das vierte Quartal von einem Euro-Kurs von 1,14 Dollar ausgeht. Bisher fußte die Jahresprognose auf einem Wechselkurs von 1,18 Dollar. Im dritten Quartal waren es 1,15 Dollar. Investitionen führen unter dem Strich noch zu roten Zahlen im dritten Quartal, wo ein Verlust von 55,0 Millionen Euro zu Buche stand. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich aber auf 81,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro.

Vonovia profitiert von höheren Mieteinnahmen

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. Zudem entwickelte sich das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen deutlich besser. Weniger gut lief es für die Bochumer Gesellschaft beim Verkauf von Wohnungen und im Neubaugeschäft. Dort wirkten sich die in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen aus. In den ersten neun Monaten habe Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro verkauft, teilte der Konzern weiter mit.

Am Ende des dritten Quartals umfasste das Portfolio von Vonovia laut Angaben des Unternehmens 527 Immobilien in verschiedenen Städten. Die unterschiedliche Performance der Sektoren zeigt, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen im aktuellen Geschäftsjahr verteilt sind. Während der Verteidigungs- und Pharmasektor von strukturellen Trends profitiert, sehen sichImmobilien- und Konsumgüterkonzerne mit Zinsänderungen und veränderten Konsumgewohnheiten konfrontiert.