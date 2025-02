Hensoldt vermeldet neue Aufträge im Wert von 1,4 Milliarden Euro

Der deutsche Sensorspezialist Hensoldt konnte in den vergangenen vier Monaten neue Aufträge im Wert von 1,4 Milliarden Euro verbuchen. Zu den größten Aufträgen zählen die Verlängerung des Eurofighter Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1)-Projekts, ein Auftrag für optronische und optische Systeme für Kampfpanzer Leopard 2 A8 sowie die Modernisierung des Zentrums für elektronische Kampfführung (ZEK) der Bundeswehr.

Der Sensorspezialist Hensoldt vermeldete am 3. Februar neue Aufträge im Wert von 1,4 Milliarden Euro, die er in den vergangenen vier Monaten eingegangen ist.

Zu den großen Aufträgen zählen die Verlängerung des Eurofighter Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1)-Projekts mit einem Volumen von rund 350 Millionen Euro, ein Auftrag für optronische und optische Systeme für insgesamt 123 Kampfpanzer Leopard 2 A8 im Wert von mehr als 68 Millionen Euro sowie ein Auftrag zur Modernisierung des Zentrums für elektronische Kampfführung (ZEK) der Bundeswehr gemeinsam mit Airbus im Wert von 368 Millionen Euro. Die Vertragsverlängerung des ECRS Mk1-Projekts hat maßgeblich zum Wachstum des Auftragsbestandes beigetragen. „Wie üblich in der Verteidigungsindustrie haben wir zum Jahreswechsel eine große Anzahl von Aufträgen erhalten. Jetzt gilt es, zu liefern – und darauf reagieren wir mit Kapazitätserweiterungen und Effizienzsteigerungen. Wir sind voll auf Kurs“, so Christian Ladurner, CFO von Hensoldt.





esutde / 🏆 49. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hensoldt Aufträge Eurofighter Radar Leopard 2 ZEK Verteidigungsindustrie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Milliarden-Aufträge für U-Boot-Bauer: TKMS profitiert vom Wachstums-TurboNach Jahren der Krise erleben die U-Bootbauer von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) einen Auftragsboom. Die Bundesregierung hat vier U-Boote der neuen Klasse 212CD bestellt, was das Auftragsvolumen von 11,7 Milliarden auf 16,2 Milliarden Euro katapultierte. Zudem sind weitere Aufträge aus Norwegen in Aussicht. Der Baubeginn für die neuen U-Boote ist im Herbst 2027 in Wismar geplant, wo TKMS bereits 2022 eine ehemalige Pleite-Werft übernommen hat. Neben Schleswig-Holstein profitiert auch Mecklenburg-Vorpommern von dem neuen Aufschwung. CDU-Kanzlerkandidat Merz kündigte an, die Eigenständigkeit von TKMS zu unterstützen, und ein Einstieg des Bundes in das Unternehmen wird erörtert.

Weiterlesen »

Orsted Wertberichtigungen im Wert von 1,6 Milliarden Euro drücken WindenergiebrancheMilliardenschwere Wertberichtigungen von Orsted auf Windkraftprojekte in den USA haben am Dienstag die Kurse der gesamten europäischen Windenergiebranche gedrückt. Der fast 17-prozentige Kursabsturz der Orsted-Aktien an der Kopenhagener Börse zog auch RWE um 2 Prozent nach unten. Analyst Javier Garrido von JPMorgan wertete die Abschreibungen der Dänen als negativ. Als Gründe für die Wertberichtigungen nannte das Unternehmen gestiegene US-Zinsen, eine Neubewertung des gepachteten Meeresbodens vor der US-Ostküste sowie Verzögerungen und höhere Kosten bei einem Offshore-Windkraftprojekt. Zudem sorgen die energiepolitischen Maßnahmen der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump für Unsicherheit, da man Genehmigungsverfahren straffen und Vorschriften aufheben will, die die Energieerzeugung und -nutzung übermäßig erschweren.

Weiterlesen »

Rekord-Rüstungsexporte: Deutschland liefert 2024 Waffen im Wert von 13,33 Milliarden EuroDie deutsche Bundesregierung hat 2024 Waffen im Wert von 13,33 Milliarden Euro exportiert, ein neuer Rekordwert. Die Hälfte davon ging an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland. Die Zahlen widersprechen dem Ziel der Koalition, die Rüstungsexporte einzudämmen. Die Lieferungen an die Türkei sind ebenfalls umstritten.

Weiterlesen »

Rekord-Rüstungsexporte: Deutschland liefert 2024 Waffen im Wert von 13,33 Milliarden EuroDie Waffenlieferungen an die Ukraine haben 2024 zu einem neuen Rekordwert bei den deutschen Rüstungsexporten geführt. Die Bundesregierung genehmigte im vergangenen Jahr Ausfuhren von Kriegswaffen und militärischer Ausrüstung für 13,33 Milliarden Euro. Die Mehrheit davon, 8,15 Milliarden Euro, ging an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren.

Weiterlesen »

Für Anhänger und Unterstützer: Trump lanciert 'Meme-Coin' - der ist jetzt Milliarden wertDonald Trump sieht sich als selbsternannten 'Bitcoin-Präsidenten'. Kurz vor seiner Amtseinführung stellt er einen eigenen 'Meme-Coin' vor. Der Wert der ersten 200 Millionen Einheiten der digitalen Münze steigt innerhalb von wenigen Tagen auf 13 Milliarden Dollar.

Weiterlesen »

Kanada verhängt Gegenzölle auf US-Waren im Wert von 106 Milliarden DollarNach den neuen Zöllen der US-Regierung auf Waren aus Kanada, Mexiko und China, reagiert Kanada mit Gegenmaßnahmen. Justin Trudeau kündigte am Abend auf einer Pressekonferenz 25% Zölle auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden kanadischen Dollar an. Die Zölle sollen ab Dienstag in Kraft treten und umfassen eine breite Palette von Gütern.

Weiterlesen »