Die ESA-Sonde Hera analysiert die Folgen des DART-Einschlags auf den Asteroiden Dimorphos. Neue Daten zeigen Effekte für die planetare Verteidigung.

Die Europäische Weltraumagentur ESA stellt am Mittwoch aktuelle Forschungsergebnisse zur planetaren Verteidigung im Berliner Naturkundemuseum vor. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen neue Aufnahmen der Hera-Sonde, die den Asteroiden Dimorphos und seinen größeren Begleiter Didymos aus großer Entfernung zeigen. Diese Bilder liefern entscheidende Erkenntnisse über die Auswirkungen der historischen DART-Mission der NASA, die vor vier Jahren den ersten erfolgreichen Versuch zum Ablenken eines Asteroiden durchführte.

Detaillierte Analyse des DART-Einschlags

Die NASA-Sonde DART lenkte im Jahr 2022 mit einer Geschwindigkeit von rund 22.000 Kilometern pro Stunde gezielt auf den Mond Dimorphos. Der 151 Meter große Himmelskörper war das Ziel dieses Experimentes, um festzustellen, ob sich dessen Umlaufbahn um den Hauptasteroiden Didymos manipulieren lässt. Das Ergebnis war ein klarer Erfolg: Die Menschheit konnte erstmals nachweisen, dass sie die Bahn eines Asteroiden kontrolliert verändern kann.

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Die Hera-Sonde, die nun den Ort des Geschehens aus der Nähe untersucht, hat ein neues Foto veröffentlicht, auf dem sowohl Dimorphos als auch der größere Asteroid Didymos zu sehen sind. Die Aufnahmen entstanden in einer Entfernung von fast 200 Millionen Kilometern von der Erde, was etwa 500-mal der Distanz zum Mond entspricht. Diese Perspektive ermöglicht es den Forschern, die physischen Veränderungen am Asteroiden genau zu analysieren.

Überraschende Kraterstruktur und Bahnveränderung

Die Auswertung der Bilder hat die Wissenschaftler überrascht. Dr. Michael Kueppers, Projektwissenschaftler der ESA, bestätigt, dass ein sehr großer Krater sichtbar ist. Überraschenderweise ist der Rest des Asteroiden Dimorphos größenordnungsmäßig in seiner Struktur erhalten geblieben. Die Forscher hatten zuvor entweder einen kleineren Krater oder eine deutlich stärkere Verformung des Himmelskörpers erwartet.

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Der Einschlag der DART-Sonde führte zu einer signifikanten Veränderung der Dynamik des Systems. Die Umlaufzeit von Dimorphos um den Asteroiden Didymos verkürzte sich dabei um rund 33 Minuten. Dieser Wert ist ein wichtiger Indikator für die Wirksamkeit der kinetischen Impakt-Technologie. Dennoch reicht dieses einzelne Ereignis noch nicht aus, um eine vollständige Strategie für die planetare Verteidigung abzuleiten.

Gefahrenszenarien und technische Alternativen

Die Relevanz dieser Forschung wird deutlich, wenn man die möglichen Konsequenzen eines Asteroideneinschlags betrachtet. Ein Asteroid von der Größe des rund 150 Meter großen Dimorphos könnte bei einem Treffer verheerende Schäden anrichten. Modellrechnungen zeigen, dass ein Objekt von etwa 140 Metern beim Einschlag eine Energie freisetzen würde, die der Sprengkraft von rund 10.000 Hiroshima-Bomben entspricht.

Die genauen Auswirkungen hängen von der Geschwindigkeit und der Beschaffenheit des Himmelskörpers ab. Je nach Einschlagsort könnte ein solcher Himmelskörper eine Großstadt wie Berlin schwer verwüsten. Druckwelle, extreme Hitze und umherfliegende Trümmer würden enorme Zerstörungen verursachen. Bei einem Einschlag ins Meer kämen zudem gefährliche Flutwellen hinzu, die besonders für nahegelegene Küstenregionen eine massive Bedrohung darstellen.

Zukünftige Strategien der Planetenabwehr

Dr. Michael Kueppers betont, dass zu viel Wucht bei einem Abschuss gefährlich sein kann. Ein zu starker Impakt könnte einen Asteroiden zertrümmern, was dazu führt, dass zahlreiche Bruchstücke entstehen. Diese kleineren Objekte könnten weiterhin gefährlich sein und deren Flugbahnen wären schwerer zu kontrollieren. Die Herausforderung besteht darin, eine große Geschwindigkeitsänderung zu erzielen, ohne den Asteroiden zu zerstören.

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Als Alternative zum kinetischen Impakt untersucht die ESA den Einsatz eines Ionenstrahls. Bei diesem Verfahren würde eine Raumsonde den Asteroiden über einen längeren Zeitraum langsam aus seiner Bahn drücken. Diese Methode soll eine präzisere und kontrolliertere Ablenkung ermöglichen, ohne die Struktur des Objekts zu gefährden. Die Hera-Sonde wird in den kommenden Monaten die Masse und die innere Struktur von Dimorphos weiter untersuchen, um die Mechanismen des Einschlags besser zu verstehen.