Der Artikel analysiert die aktuellen Herausforderungen in der Werbebranche, darunter den Vertrauensverlust von Agenturen, die steigenden Kundenakquisitionskosten bei Snocks und die zentrale Rolle von KI, Kundenbindung sowie Customer Lifetime Value für profitables Wachstum. Maike Abel von der OWM betont zudem die Dringlichkeit, Vertrauen als zentrale Strategie zu etablieren.

Was bewegt die Branche in diesem Monat? Warum Agenturen ihr Selbstbewusstsein verloren haben, wo aus Sicht der OWM-Vorsitzenden Maike Abel die größten Herausforderungen für Werbungtreibende liegen und warum der Customer Lifetime Value ins Zentrum der ROI -Diskussion rückt.20 Euro kostet es Snocks, einen einzigen neuen Kunden zu gewinnen.

Das ist für Gründer Johannes Kliesch zunächst ein Verlustgeschäft. Das Beispiel zeigt, wie schwierig profitables Wachstum geworden ist – und warum KI, Kundenbindung und starke Marken dabei immer immer wichtiger werden. Agenturen waren einst die Vertrauensleute zwischen Marke und Kundschaft, aber sie haben ihr Selbstbewusstsein verloren. Denn sie nehmen die Rolle von Handwerkerinnen an, statt sich als Architektinnen zu verkaufen – insbesondere in einer Zeit, in der Menschen KI-Informationen immer mehr misstrauen.

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Warum das ein strategischer Fehler ist und gerade jetzt die Chance besteht, das zu ändern. Maike Abel fragt: „Wie schaffen wir Vertrauen?