Herausgeschnittene Szenen des ikonischen Horrorfilms 'Dracula' tauchen wieder auf

Für fast 70 Jahre hielt man herausgeschnittene Szenen des Horrorfilms 'Dracula' für verschollen. Durch einen Zufall tauchten sie aber nun wieder auf - und kehren zurück auf die große Leinwand.

Für fast 70 Jahre hielt man herausgeschnittene Szenen eines ikonischen Horrorfilm s für verschollen. Durch einen Zufall tauchten sie aber nun wieder auf - und kehren zurück auf die große Leinwand.

Der Film 'Dracula' galt in den 1950er-Jahren geradezu als revolutionär - und das aus verschiedenen Gründen. Der wohl bekannteste war der Fakt, dass Zuschauer*innen in Japan reihenweise in den Kinosälen in Ohnmacht fielen. Der Grund: Die kolorierten Szenen waren zu brutal und zu sexuell aufgeladen für das gewöhnliche Horror-Publikum der damaligen Zeit. Drei Minuten Filmmaterial wurden also herausgeschnitten.

Danach wusste allerdings niemand mehr, wo sich dieses Material befand... bis jetzt! Bis es so weit ist, haben wir für euch noch eine ganze Reihe an Horrorfilm-Empfehlungen - auch, wenn diese den ein oder anderen Fehler aufweisen, wie ihr im Video sehen könnt: Für Horrorfilm-Fans ist das vermutlich wohl eine der besten Nachrichten dieser Tage: 'Dracula' wird alsnatürlich nicht fehlen.

John Gore, CEO von Hammer Films, verrät dahingehend gegenüber Screen Daily: ''Dracula' in 4K zurückzubringen, geht weit über eine bloße Filmrestaurierung hinaus. Dies ist die Wiederentdeckung eines Stücks britischer Filmgeschichte, von dem das Publikum glaubte, es sei für immer verloren.

' Und was erwartet Zuschauer*innen des gepflegten Horror-Grusels in dem insgesamt dreiminütigen, bisher nur vom japanischen Publikum gesehenen, Filmmaterial? Laut gibt es sowohl eine Szene zu sehen, bei welcher man Dracula mit blutüberströmten Zähnen sieht, nachdem er sich an einem Opfer gütlich getan hat, als auch einen sexuell anzüglichen Clip und verstörende Momente in Draculas blutiger Todesszene





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dracula Horrorfilm Hammer Films John Gore Filmrestaurierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Unvorstellbare Szenen': Chaos am Eibsee wegen TouristenansturmStundenlange Staus, überfüllte Busse, genervte Anwohner: Am Eibsee bei Grainau herrscht in diesen Wochen oft Chaos. Ein Video vom Kampf um einen Platz im ÖPNV-Bus ging viral.

Read more »

Masters of the Universe: Drei Post-Credit-Szenen und She-Ras CameoDer neue Masters of the Universe-Film enthält gleich drei Post-Credit-Szenen. Eine davon zeigt Orko, der die Moral der Geschichte erklärt. Zudem gibt es einen Cameo-Auftritt von He-Mans Zwillingsschwester Adora alias She-Ra, gespielt von einer unbekannten Schauspielerin. Ein mögliches Sequel könnte Hordak als Schurken einführen.

Read more »

Diese Szenen fallen BTN-Urgestein Marcel noch heute schwerSeit 15 Jahren ist Marcel Maurice Neue Teil von 'Berlin - Tag & Nacht'. Trotz all der Erfahrung fallen ihm intime Drehs bis heute schwer.

Read more »

Abschied von Pep Guardiola: Emotionale Szenen und Spekulationen um Natalie PikeNach zehn Jahren und 593 Spielen verabschiedet sich Pep Guardiola von Manchester City. Bei den Feierlichkeiten steht Moderatorin Natalie Pike an seiner Seite, was zu Liebesgerüchten führt.

Read more »