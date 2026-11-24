Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill sorgten rund um das anstehende Schwedische Dinner für Verwirrung: Zuerst war nur die Prinzessin angekündigt, später auch ihr Ehemann. Nun haben beide das Event kurzfristig abgesagt.

Jedes Jahr lädt die Königsfamilie zu einem glamourösen Dinner. Im Vorfeld des Sverigemiddag sorgten Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill gewissermaßen für eine Achterbahnfahrt der Gefühle – und nun für endgültige Enttäuschung.

Das jährlich stattfindende Sverigemiddag – auf Deutsch heißt das so viel wie "Schwedisches Abendessen" – würdigt Menschen die außergewöhnlichen Leistungen für Schweden erbracht haben. Ausgerichtet wird das Essen traditionell von KönigDas Magazin "Svensk Damtidning" berichtete am 6. November 2026, dass neben dem Monarchen "". Nur wenige Tage später kündigte der Palast die Teilnahme des 52-Jährigen nachträglich an – nur, um am Tag des Sverigemiddags selbst für eine herbe Enttäuschung zu sorgen.

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Das diesjährige Sverigemiddag wird am 24. November im Königlichen Palast in Stockholm stattfinden. Im offiziellen Programm des Palasts waren Anfang November das Königspaar, Dann die Kehrtwende: Seit spätestens dem 9. November war auch der Unternehmer in der Teilnehmer:innenliste aufgeführt.

Eine Ankündigung, die nicht lange Bestand hatte: Am Dienstagmorgen, 24. November, verrät ein Blick in den Kalender der schwedischen Königsfamilie, dass sich sowohl Madeleine als auch Chris gegen eine Teilnahme am Schwedischen Dinner entschieden haben. Gegenüber "Svensk Damtidning" erklärt Margareta Thorgren, die Hofinformationschefin:Das Hin und Her des Ehepaares sorgte anfänglich für Fragen.

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Chris und Madeleine arbeiten zwar nicht für die schwedische Krone, wie etwa andere angeheiratete Mitglieder wie Daniel oder Sofia, sind bei"Svensk Damtidning" zufolge findet das Schwedische Abendessen seit 2013 jährlich statt. In den letzten Jahren wurde die royale Besetzung immer schmaler:, 82, und Carl Philip teil. 2023 waren immerhin auch noch Victoria, Daniel und Sofia mit von der Partie, ebenso wie in 2022. Für Prinzessin Madeleine hätte das Sverigemiddag am 24.

November 2026 in gewisser Weise auch eine Rückkehr zu dem ebenso glamourösen wie traditionsreichen Abendessen darstellen können, denn auch sie fehlte in den Jahren zuvor schmerzlich. Umso trauriger, dass sie auch in diesem Jahr nicht dabei sein wird.