Herbert Diess, ehemaliger VW-Chef, will unter die Trecker-Bauer gehen und ein neues Elektro-Traktor-Projekt für Landwirte und kommunale Betriebe ankündigen.

Herbert Diess, ehemaliger VW-Chef, wird unter die Trecker-Bauer gehen und ein neues Elektro-Traktor-Projekt für Landwirte und kommunale Betriebe ankündigen. Das Unternehmen nennt er DIESS E-Agrartechnik AG, Sitz ist München.

Der frühere VW-Chef Herbert Diess (67) wird unter die Trecker-Bauer gehen und ein neues Elektro-Traktor-Projekt für Landwirte und kommunale Betriebe ankündigen. Das Unternehmen nennt er DIESS E-Agrartechnik AG, Sitz ist München .

Herbert Diess, der einst um Golf, ID.3 und Porsche ging, will nun um Akku, Acker und Anbaugeräte. Lamborghini hat einst mit Traktoren begonnen, bevor die Marke später für Supersportwagen bekannt wurde. Bei Diess läuft es nun umgekehrt: von einem Auto-Boss auf dem Acker. Herbert Diess ist in Spanien, wo er ein kleines Hotel betreibt, mit Rinderzucht und Birnenplantagen.

Seine Idee: Betriebskosten um rund 50 Prozent niedriger als bei Diesel-Modellen. Er hat unter seiner Führung an E-Traktoren gearbeitet und das Projekt "GenFarm" in Ruanda gestartet. Jetzt will er die Idee offenbar unter eigenem Namen weiterentwickeln. Die technischen Details nennt er bislang kaum. Der E-Trecker soll 2027 ausgeliefert werden





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