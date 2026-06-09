Herbert Hainer fordert deutsche Nationalmannschaft auf, bei der WM zu überzeugen

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Herbert Hainer, hat klare Worte zum bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaftsturnier gefunden. Er erwartet von der deutschen Nationalmannschaft, dass sie sehr gut spielt und so weit wie möglich kommt. Hainer betont, dass die Nationalmannschaft immer gut gefahren ist, wenn sie einen Bayern-Block hatte, und hofft, dass die Bayern-Spieler bei der WM erfolgreich sind. Er pickt sich sogar den England-Kapitän Harry Kane für ein Sonderlob heraus und drückt ihm bei der Wahl zum Weltfußballer die Daumen. Gleichzeitig blickt Hainer bereits auf die nächste Saison und hält das Triple für möglich.

Herbert Hainer (71), Präsident des Deutschen Fußball -Bundes (DFB), hat klare Worte zum bevorstehenden Fußball -Weltmeisterschaftsturnier (WM) vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko gefunden.

Im Rahmen seines Besuchs bei der Feier des 35-jährigen Jubiläums des Fanclubs Nabburg im Schloss Guteneck betonte Hainer, der selbst plant, das Mega-Turnier zu besuchen: 'Ich bin ein Fußball-Fan und Fan der deutschen Nationalmannschaft. Daher wünsche ich mir, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr gut spielt und so weit wie möglich kommt - am besten ins Endspiel.

' Eine klare Ansage nach den Blamagen der letzten Weltmeisterschaften, bei denen Deutschland jeweils schon in der Gruppenphase ausschied





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Herbert Hainer WM Deutsche Nationalmannschaft Fußball-Weltmeisterschaft Bayern-Spieler Harry Kane Triple

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern-Präsident Herbert Hainer: Michael Olise ist unverkäuflichDer FC Bayern München will seinen Star-Mittelfeldspieler Michael Olise nicht verkaufen. Der 24-jährige Franzose hat noch einen langen Vertrag bis Sommer 2029 beim FC Bayern München und die Verantwortlichen wollen ihn unbedingt halten. Der mächtige Real-Chef Florentino Pérez will ein Mega-Angebot von 150 Millionen Euro für Olise abgeben, aber die Bayern wollen ihn nicht verkaufen.

Read more »

Bayern-Präsident Herbert Hainer: Lennart Karls hat noch eine tolle Zukunft vor sichDer Bayern-Präsident Herbert Hainer hat seinem Spieler Lennart Karls nach dessen Verletzung Mut zugesprochen. Karls wird nicht zur WM fahren, da er sich einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen hat.

Read more »

Fußball-Expertin: Friederike Kromp kritisiert „überflüssige Baustellen“ der NationalmannschaftNoch bevor die Fußball-WM begonnen hat, gab es zahlreiche Diskussionen rund um die deutsche Nationalmannschaft. ZDF-Expertin Friederike Kromp blickt deshalb mit gemischten Gefühlen auf das anstehende Turnier. Warum sie trotzdem nicht an ein schnelles Aus glaubt, erklärte sie im Interview.

Read more »

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026: Ambitionen und HoffnungenDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 in einer machbaren Gruppe gelandet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker zeigen, dass die Mannschaft nicht nur mit Ambitionen nach Amerika reist, sondern auch eine kurze Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase benötigt.

Read more »