Herbert unterschreibt Vertrag bei New Zeeland Breakers

Herbert, Weltmeister-Trainer, unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei New Zeeland Breakers in Auckland. Er brauchte Zeit, um eine Herzmuskelentzündung auszukurieren und ließ sich am Knie operieren. Die Breakers hatten in der abgelaufenen Saison in der Kombi-Liga als Siebter die Playoffs verpasst. Trainer Petteri Koponen musste gehen. Im Team der Breakers spielt unter anderem der ehemalige MVP der Easycredit Basketball Bundesliga, Parker Jackson-Cartwright.

Herbert unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bei New Zeeland Breakers in Auckland. Herbert brauchte Zeit, um eine Herzmuskelentzündung auszukurieren und ließ sich am Knie operieren. Die Breakers hatten in der abgelaufenen Saison in der aufstrebenden Kombi-Liga aus Australien und Neuseeland als Siebter die Playoffs verpasst.

Trainer Petteri Koponen musste gehen. Im Team der Breakers spielt unter anderem der ehemalige MVP der Easycredit Basketball Bundesliga, Parker Jackson-Cartwright. Herbert ist unglaublich aufgeregt, zu den Breakers zu stoßen. Das ist ein Klub mit einer prestigeträchtigen Geschichte und klaren Ambitionen für die Zukunft. Wir wollen schnellen Basketball spielen, der Siege liefern wird





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