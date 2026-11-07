Herbstausflüge um Berlin: Beelitz-Heilstätten, Klaistow & Pomona Gartenbau

Entdecken Sie die besten Herbstausflüge rund um Berlin. Von Día de los Muertos in Beelitz-Heilstätten über die Kürbisausstellung in Klaistow bis zum Obstpflücken in Elisenau.

Die goldene Herbstzeit bietet in und um Berlin ideale Bedingungen für Familienausflüge. Zahlreiche Attraktionen laden dazu ein, die bunte Natur zu erkunden und lokale Festivals zu genießen. Von gruseligen Maislabyrinthen über historische Stätten bis hin zum Selbstpflücken von Obst gibt es für jeden Geschmack passende Erlebnisse.

Día de los Muertos in Beelitz-Heilstätten

Das mexikanische Fest Día de los Muertos wird am 30. und 31. Oktober sowie am 1. November in den Beelitz-Heilstätten gefeiert. Die Beelitz-Heilstätten sind eine historische Anlage südwestlich von Berlin, die im Herbst durch besondere Veranstaltungen aufwartet. Die Feierlichkeiten finden jeweils von 10 bis 20 Uhr statt, wobei am 1. November die Öffnungszeiten bis 18 Uhr reichen.

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Für Familien haben die Veranstalter ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Zu den Highlights gehören Kinderschminken, ein bunt beleuchteter Waldpark und der historische Baumkronenpfad. Die alten Gebäude der Heilstätten werden durch kunstvolle, mystische Lichter in Szene gesetzt. Zudem sind farbenfrohe Dekorationen und leuchtende Bäume im Gelände zu sehen.

Am 31. Oktober spielt die Band "Los Moscos" zwischen 13 und 17.30 Uhr Musik aus Lateinamerika und dem alten Europa. Die Anbindung an die Beelitz-Heilstätten ist direkt ab dem S-Bahnhof Charlottenburg möglich. Mit dem Regionalexpress RE7 in Richtung Bad Belzig gelangt man ohne Umstieg an das Ziel. Wer mit dem Auto ab Berlin-Mitte startet, sollte mit einer Fahrzeit von etwa einer Stunde rechnen.

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Kürbisausstellung und Maislabyrinth in Klaistow

Der Spargel- und Erlebnishof Klaistow veranstaltet vom 1. bis zum 15. November die größte Kürbisausstellung in Berlin-Brandenburg. Unter dem Motto "Kürbis goes to Hollywood" sind bis zum 15. November bekannte Filmfiguren aus über 100.000 Kürbissen zu bestaunen. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Neu in diesem Jahr ist das Grusel-Maislabyrinth, das sich hinter dem normalen Labyrinth befindet. Bis zum 1. November können sich Besucher zwischen 17 und 20 Uhr durch Nebel, Sound- und Lichteffekte tasten. Ein weiterer Programmpunkt ist die Kürbis-Schlacht am 1. November ab 14 Uhr. Dabei werden zuvor ausgestellte Riesenkürbisse geöffnet, um einen Blick ins Innere zu ermöglichen.

Am 27. September gewann der Züchter Oliver Grafe die Riesenkürbis-Wiegemeisterschaft mit einem 942,2 Kilogramm schweren Kürbis. Täglich bis zum 1. November läuft zudem eine Rätseljagd zum Thema Fledermäuse, die mit einem Gewinnspiel verbunden ist. Am 8. November findet auf dem Hof zudem ein Herbstflohmarkt statt. Neben der Ausstellung gibt es einen Kürbismarkt, Kunst aus Kürbissen sowie herbstliche Gerichte aus dem Hofrestaurant und Hofladen.

Die Anreise nach Klaistow erfolgt mit dem RE7 bis zum Bahnhof Beelitz-Heilstätten. Von dort fährt der Bus 641 in Richtung Werder Bahnhof zur Station "Klaistow, Spargelhof". Alternativ ist die Anfahrt mit dem Auto ab Berlin-Mitte in etwa einer Stunde möglich.

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Obstpflücken und Hoffeste in Elisenau und Blumberg

Im Oktober bietet der Pomona Gartenbau in Elisenau bei Bernau die Möglichkeit, Äpfel, Pflaumen und Birnen selbst zu pflücken. Der Hof ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Für kleinere Gäste steht ein Maislabyrinth bereit. Im Hofladen können regionales und frisches Obst sowie weitere Lebensmittel erworben werden.

In der Nähe, in Blumberg, finden am 31. Oktober und 1. November jeweils ab 10 Uhr Hoffeste auf dem Hof des Bauern Matthes statt. Familien können dort einen Tag mit viel Programm verbringen. Zu den Angeboten gehören die Vorstellung von Landtechnik, Ponyreiten, eine Hüpfburg und regionale Spezialitäten.

Beide Orte sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit der S-Bahn-Linie 2 gelangt man bis nach Bernau. Von dort fährt der Bus 895 weiter. Um nach Elisenau zu kommen, steigt man an der Haltestelle "Elisenau, Seestraße" aus. Für das Hoffest in Blumberg ist die Haltestelle "Blumberg (BAR), Hort" relevant. Mit dem Auto dauert die Fahrt von Berlin-Mitte zu beiden Orten etwa 40 Minuten.