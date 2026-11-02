Herbstdeko basteln: Anleitungen für Kastanien und Blätter

Entdecken Sie kreative Herbstideen mit Kastanien und bunten Blättern. Von Girlanden bis Dekoschalen - so gestalten Sie Ihre Wohnung für die kalte Jahreszeit.

Im Herbst bieten die letzten warmen Sonnenstrahlen und das bunte Laub den perfekten Rahmen für ausgedehnte Spaziergänge in der Natur. Besonders mit Kindern bietet sich hier die Gelegenheit, die Augen offen zu halten und Naturmaterialien wie Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen und farbenfrohe Blätter zu sammeln. Diese Fundstücke lassen sich nicht nur sammeln, sondern auch in kreative Bastelideen verwandeln, um die Wohnräume gemütlich zu gestalten.

Kreative Figuren aus Kastanien gestalten

Für das Basteln mit Kastanien sollten Sie zunächst Exemplare in verschiedenen Größen sammeln, um viel Spielraum für unterschiedliche Projekte zu haben. Durchstechen Sie die Schalenfrüchte an einer gewünschten Stelle und formen Sie daraus verschiedene Figuren wie kleine Männchen oder andere Fantasiewesen. Falls die Kastanien noch zu hart sind, um sie mit einem Zahnstocher zu bearbeiten, können Sie sich zur Hilfe eine Nagelschere nehmen, um sie zu durchtrennen oder zu bearbeiten. Ein zusätzlicher Tipp für diese Kategorie der Herbstdeko ist die Nutzung von Eichelhüten als kleine Mützen oder Hüte für die Kastanienfiguren, was ihnen ein charmantes Aussehen verleiht.

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Bemalte Blätter als Girlande und Deko

Besonders zu Dekozwecken sind bemalte Herbstblätter mit wenig Aufwand echte Hingucker in jedem Zuhause. Befreien Sie die gesammelten Blätter zunächst vom anhaftenden Schmutz und trocknen Sie diese ungefähr ein bis zwei Tage lang zwischen zwei Büchern eingeklemmten Küchenrollen aus. Nach dem Trocknen können Sie die Blätter nach eigenem Gusto bemalen und damit individuelle Akzente setzen. Wer mit einzelnen Blättern nicht auskommt, kann diese zu einer schicken Girlande verbinden, um längere Wandflächen zu dekorieren.

Je nach Belieben können Sie die Blätter vor dem Zusammenfügen bereits bemalen, um ihnen einen individuellen Look zu geben. Die fertige Girlande können Sie anschließend an der Wand befestigen, zum Beispiel mit zwei Nägeln, die in gleichmäßigem Abstand in die Wand eingeschlagen werden. Diese Variante der Dekoration eignet sich hervorragend, um die Farbpalette des Herbstes direkt in den Wohnraum zu holen und eine warme Atmosphäre zu schaffen.

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Stabile Schalen aus Modelliermasse und Blättern

Etwas aufwendiger, aber dafür besonders hübsch und ausgefallen ist die Herstellung einer Schale aus gesammelten Blättern. Rollen Sie zunächst Modelliermasse aus, wobei die Dicke der Masse darüber entscheidet, wie stabil Ihre spätere Schale sein wird. Legen Sie ein Blatt auf die Masse und stechen Sie den Umriss des Blattes mit einem Zahnstocher nach, um die Form zu übertragen. Entfernen Sie anschließend die umliegende überschüssige Masse und das Blatt vorsichtig, sodass ein Abdruck entsteht.

Legen Sie das Blatt aus Modelliermasse in eine Schüssel und stellen Sie die Schüssel samt Blattabdruck bei einhundertfünfundsiebzig Grad Ober- und Unterhitze für fünfundzwanzig Minuten in den Ofen. Anschließend lassen Sie das Gebilde abkühlen. Entfernen Sie den abgekühlten Abdruck aus der Schüssel und bemalen Sie diesen nach Belieben. Fertig ist Ihre individuelle Blätterschale, die sich perfekt als Ablage oder dekoratives Element eignet.

Herrlicher Türkränzlein aus Naturmaterialien

Nicht nur zur Adventszeit macht sich ein Kranz an der Tür besonders hübsch. Auch im Herbst bringt ein passender Dekokranz ordentlich Stimmung auf. Für einen solchen DIY-Türkränzlein sammeln Sie Kastanien, Eicheln oder Kienäpfel nach Ihrer persönlichen Vorliebe. Besorgen Sie sich zudem einen Strohkranz aus dem Fachhandel, der als Basis für die Montage dient. Mit wenigen Schritten gelingt die schöne Herbstdekoration, die Ihren Gästen und Besuchern ein einladendes Gefühl vermittelt.