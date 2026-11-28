Der Herforder Dartspieler Jan Schmidt steht im Jugend-WM-Finale und träumt vom Weltmeistertitel. Nun ergreift er die Chance dazu.

Der Herforder Dartspieler Jan Schmidt steht im Jugend-WM-Finale und träumt vom Weltmeistertitel. Nun ergreift er die Chance dazu. Der 23-jährige Darts-Spieler ist einer von nur drei Deutschen, denen bislang der Einzug ins Jugend--Finale gelungen ist. 2026 war sportlich sein mit Abstand bestes Jahr.

Nach zahlreichen Erfolge krönt er seine bislang stärkste Saison nun mit dem Einzug ins WM-Finale. ImWann hast du gemerkt, dass du vielleicht besser bist als andere Spieler? Das war tatsächlich relativ früh. Bei meinem ersten Turnier bin ich direkt Vierter geworden.

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Zu dem Zeitpunkt habe ich erst fünf Monate Darts gespielt. Dann habe ich mir gedacht: Ich versuche es mal in einem Verein. Den habe ich dann auch bei mir in der Region gefunden. Wie sieht ein typischer Trainingsalltag bei dir aus?