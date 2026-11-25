Bei Tink läuft der Black Month bereits auf Hochtouren. Marken wie Sonos, Philips Hue, Bosch und weitere Smarthome-Produkte sind jetzt zum Bestpreis im Angebot.

Das Zweier-Set Sonos Era 100 SL klingt nicht nur besonders gut, sondern ist bei Tink jetzt auch besonders günstig. Weitere Smarthome -Gadgets landen ebenfalls zu Bestpreisen im Warenkorb.

Bei Smarthome-Fachhändler Tink ist die Black Week in vollem Gange und bringt reduzierte Produkte aus verschiedenen Bereichen. Mit dabei sind bekannte Marken wie Philips Hue, Bosch und TP-Link, deren Geräte und Bundles derzeit günstiger erhältlich sind. Ein Überblick über die spannendsten Angebote. Satter Sound im ganzen Haus oder echtes Stereo-Erlebnis im Wohnzimmer: Mit dem Sonos Era 100 SL im Doppelpack kommen Musikfans gleich doppelt auf ihre Kosten.

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Die beiden kompakten WLAN-Lautsprecher lassen sich zu einem Stereo-Paar verbinden, in unterschiedlichen Räumen aufstellen oder als Surround-Speaker mit einer kompatiblen Sonos-Soundbar kombinieren. Ein Plus für Apple-User: Mit der Trueplay-Funktion kann ein mit einem iPhone gekoppelter Speaker den Klang automatisch an die Raumakustik anpassen. Im Vergleich zum regulären Era 100 verzichtet die günstigere SL-Version lediglich auf integrierte Mikrofone und damit auf die Sprachsteuerung, bei der Klangqualität müssen Nutzer hingegen keine Abstriche machen.

Das Set rutscht dank Rabattcode auf den besten Preis im Netz – das ist gleichzeitig der beste Preis jemals für das Doppelpack. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Deal-Check: ein neuer Bestpreis!

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Günstiger war das Modell noch nie – mit Code gibt's sogar noch 30 Euro Rabatt on top. Tiefpreis! Aktuell gibt es das Set nirgends günstiger, das Bundle war aber in der Vergangenheit auch schon 10 Euro billiger.1.024 Wh Kapazität, 2.000 Watt Leistung, 9 AnschlüsseWichtig zu wissen: Der Energiespeicher ist gemäß § 12 Abs. 3 UStG nur in Betrieb mit einer Photovoltaikanlage von der Mehrwertsteuer befreit. Mit dem Kauf bei Tink bestätigen Kunden, dass diese Bedingungen erfüllt sind.

Funktionen wie Dimmen und Zeitpläne, Touch-Bedienung, unbegrenzter Cloud-SpeicherAuch das etwas kleinere Modell "Carver" mit Zehn-Zoll-Display und ähnlichen Funktionen fällt jetzt wieder auf den Bestpreis bei Tink:Bridge Pro und 2 White and Color Ambiance E27 LampenWar zwar in der Vergangenheit schon günstiger – aktuell aber der beste Kurs, denn andere Händler verlangen rund 20 Euro und mehr4er-Set smarte Zwischenstecker – per App und Sprachbefehl steuerbarZum Angebot bei tink.de Wer weniger Thermostate benötigt, findet bei Tink auch das Dreier-Set zum besten Preis und mit rund 30 Euro Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf:Eufy Homebase als Gateway zur Verknüpfung und Speicherung2 Klimasensoren zur Erfassung von Temperatur und LuftfeuchtigkeitDer Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA.

Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.