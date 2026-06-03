Hermines Sommerlook: Das perfekte Midikleid von Bonprix

Das Midikleid von Bonprix in Aschrosa mit braunen Punkten ist der perfekte Sommerlook für Fans von Hermine aus Harry Potter. Das Kleid ist klug, mutig, loyal und feminin, genau wie die Figur selbst.

Das Midikleid von Bonprix in Aschrosa mit braunen Punkten ist der perfekte Sommerlook für Fans von Hermine aus Harry Potter . Das Kleid ist klug, mutig, loyal und feminin, genau wie die Figur selbst.

Es besteht aus 94 Prozent Polyester und 6 Prozent Elasthan und hat einen Swing-Schnitt, der bequem und schmeichelnd zugleich ist. Das Bindeband betont die Taille auf eine dezente Weise und das Punkte-Muster verleiht dem Kleid einen sommerlichen Touch. Das Kleid kann mit braunen Sandalen, einer kleinen Umhängetasche und feinem Goldschmuck kombiniert werden oder für einen moderneren Look mit weißen Sneakern und einer Jeansjacke





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