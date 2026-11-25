Amazon Studios sichert die Fortsetzung der Serie "Die Ringe der Macht". Der Dreh beginnt im Frühjahr 2027. Kritiker bemängeln hohe Kosten.

Amazon Studios bestätigt die Fortsetzung der High-Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit einer vierten Staffel. Diese Produktion ist Teil des angekündigten Fünf-Staffel-Arkans, an dem die Serienmacher J. D. Payne und Patrick McKay seit Beginn der Serie federführend beteiligt sind. Die Ankündigung markiert einen wichtigen Schritt für die Expansion der Midde-earth-Franchise-Strategie des Streaming-Riesen im europäischen Markt.

Produktionsstart im britischen Filmstudio

Die konkreten Vorbereitungen für die nächste Staffel sind bereits in vollem Gange. Der offizielle Drehbeginn ist für das Frühjahr 2027 angesetzt. Die Dreharbeiten werden in den historischen Shepperton Studios im Vereinigten Königreich stattfinden, die als etablierter Drehort für große Fantasy-Produktionen bekannt sind. Amazon gab diese zeitlichen Rahmenbedingungen am 24. November 2026 bekannt, um der Produktion den notwendigen Raum für die aufwändige Setszene und Kostümierung zu geben.

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Bisher ist kein exaktes Veröffentlichungsdatum für die Ausstrahlung der vierten Staffel in Deutschland oder international bekannt. Die Fans müssen sich jedoch vorerst auf den Abschluss der aktuellen Handlung konzentrieren. Das zweigeteilte Finale der dritten Staffel ist ab dem 25. November 2026 direkt in Deutschland auf dem Streaming-Dienst Prime Video verfügbar. Dies stellt die unmittelbare Brücke zur nächsten Produktionsphase dar und hält die Zuschauerbindung aufrecht.

Kreative Vision und historische Timeline

Die vierte Staffel knüpft narrativ nahtlos an das dramatische Finale der dritten Folge der bisherigen Ausstrahlungsperiode an. Die Serie spielt in einer fernen Epoche Tausende von Jahren vor den Ereignissen, die in den bekannten Kinofilmen über Frodos Abenteuer dargestellt werden. In dieser zweiten Ära der Erde konzentriert sich die Erzählung auf den mythologischen Machtkampf zwischen den Elben und dem aufsteigenden Dunklen Herrn Sauron.

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Das zentrale Motiv bleibt der Eine Ring, mit dessen Hilfe Sauron die anderen Ringe der Macht und deren Träger unterwerfen will. Dadurch strebt der Dunkle Herrscher die totale Kontrolle über die gesamte Region Mittelerde an. Amazon Studio teilt aktuell keine spezifischen Spoiler oder Details darüber, wie sich dieser machtpolitische Konflikt in der kommenden Staffel entwickeln wird. Die Spannung wird somit bewusst hochgehalten, um die Fans nicht vorzeitig zu enttäuschen.

Kritik am Budget und strategische Bedeutung

Die wirtschaftliche Dimension dieses Projekts steht im Fokus der öffentlichen Diskussion. Das Budget der ersten Staffel wurde auf insgesamt 465 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Produzentin Lindsey Weber erklärte, dass dieser Betrag erheblich zu hoch angesetzt war. In diesen Kosten waren auch vorbereitende Maßnahmen für spätere Folgen wie der Bau von Kulissen und die Herstellung von Kostümen inkludiert.

Zusätzlich zu den Produktionskosten zahlte Amazon Schätzungen zufolge nochmals rund 250 Millionen US-Dollar exklusiv für die Fernsehrechte. Trotz der hohen Investition ist die Serie ein strategisches Aushängeschild für den Konzern. Die dritte Staffel wurde laut Amazon innerhalb der ersten zwölf Tage nach Release von weltweit 33 Millionen Menschen auf Prime Video angesehen. Damit gehört sie zu den zehn meistgesehenen Serienfortsetzungen der Plattform.

Die Serie dient Amazon zufolge maßgeblich dazu, neue Prime-Mitglieder zu gewinnen und die Abonnementzahlen zu stabilisieren. Die Entscheidung, J. D. Payne und Patrick McKay an Bord zu behalten, unterstreicht die langfristige Bindung an die ursprüngliche kreativen Vision der Serie. Das Duo plante die Geschichte von Anfang an als abgeschlossenes Fünf-Staffel-Projekt, was Stabilität für das gesamte Franchise verspricht.