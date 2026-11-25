Sauron wird zum Berater in Númenor und bereitet den Untergang der Insel vor. Was Staffel 4 mit Elben, Zwergen und dem Zweijahresrhythmus der Amazon-Serie bedeutet.

Die dritte Staffel von "Die Ringe der Macht" endet mit einer klaren Weichenstellung für die kommende Saison, in der die vierte Folge bereits offiziell bestätigt ist. Der Dunkle Herrscher Sauron, dargestellt von Charlie Vickers, nutzt die letzten Momente des Finals, um seine strategische Position zu erneuern, indem er sich absichtlich dem König Pharazôn unterwirft. Diese Entscheidung markiert den Beginn einer tiefgreifenden Korruption, die das Schicksal von Númenor für immer verändern wird und den Weg für die späteren Konflikte in Mittelerde ebnet.

Saurons Strategie und die Korruption von Númenor

Sauron erkennt nach der geschwächten Armee, dass er Númenor nicht mit militärischer Gewalt erobern kann. Stattdessen setzt er auf eine psychologische Taktik, die auf der Überheblichkeit von Pharazôn basiert. In den Anhängen der "Der Herr der Ringe"-Romane sowie im vierten Teil des "Silmarillion", betitelt als "Akallabêth", wird dieser historische Ablauf detailliert beschrieben. Pharazôn nimmt Sauron nicht um, sondern nutzt ihn als Berater, ohne die dahinterliegende Gefahr zu verstehen.

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Im Verlauf dieser Entwicklung gelingt es Sauron, die ohnehin am Abgrund stehenden Gefolgsleute des Königs unter seinen Einfluss zu bringen. Er bringt viele Menschen auf Númenor dazu, sich endgültig von den Valar, den Gottheiten von Tolkiens Welt, abzuwenden. Stattdessen beginnen sie, seinen einstigen Meister Morgoth anzubeten. Diese spirituelle Abkehr ist der entscheidende Schritt, der die Gesellschaft von Númenor moralisch und kulturell zerstört, lange bevor die physische Zerstörung eintritt.

Pharazôn, der seinen nahenden Tod fürchtet, lässt sich schließlich von Sauron überreden, Aman anzugreifen. Dieses im Westen liegende Paradies soll ihnen die Unsterblichkeit bringen. Dieser Angriff ist der Katalysator für die großen Ereignisse, die wir aus der Vorgeschichte kennen. Durch diesen Akt wird die Zerstörung von Númenor ausgelöst, woraus schließlich die Königreiche Gondor und Arnor in Mittelerde gegründet werden. Sauron überlebt diese Katastrophe zwar geschwächt, verliert jedoch für immer die Fähigkeit, eine schöne Gestalt anzunehmen.

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Entwicklung der Elben und die Gefahr der Ringe

Während die Handlungsstränge von Sauron und Númenor nach dem Finale fest vorgezeichnet sind, ist weniger offensichtlich, welche Rolle die Elben in den kommenden Folgen spielen werden. Es ist denkbar, dass sie versuchen, dem Einfluss Saurons entgegenzuwirken und mit den Getreuen Pläne für die Zukunft schmieden. Alternativ könnten sie sich in Mittelerde den verbliebenen Orks und Nazgnagôl stellen. Hier bleibt noch viel zu tun, da noch vier der neun Menschenringe verteilt werden müssen.

Bei den Zwergen ist die Situation hingegen klarer definiert durch die Vorlage J.R.R. Tolkiens. Wir werden wahrscheinlich sehen, wie sich der Einfluss der sieben Ringe auf sie auswirkt. Die Zwerge geraten nicht direkt unter Saurons Kontrolle, doch die Ringe steigern ihre Gier nach Gold und Reichtümern. Dies führt indirekt zum Untergang der Zwergenkönigreiche, da vier Ringe von Drachen zerstört werden und zwei in die Hände von Sauron fallen.

Einer dieser Ringe gehörte Thror, dem Vater von Thorin Eichenschild, bevor er schließlich an Sauron fiel. Es ist gut möglich, dass dies genau der Ring ist, den Durin im Austausch gegen die Befreiung der Zwerge versprochen bekommt. Diese Verbindung wird später zur Zerstörung von Khazad-dûm, auch bekannt als Moria, führen. Dieser Ereigniskreis zeigt, wie die Ringe der Macht tief in die Geschichte der Völker eingreifen und unvermeidliche Konflikte herbeiführen.

Produktionsrhythmus und Ausblick auf Staffel 5

Die frühe Ankündigung einer vierten Staffel sorgt dafür, dass die neuen Folgen bereits in der ersten Jahreshälfte 2027 gedreht werden können. Dies ermöglicht es Amazon, dem Zweijahresrhythmus bei der Veröffentlichung treu zu bleiben, was bedeuten würde, dass Season 4 im Laufe des Jahres 2028 erscheinen könnte. Eine Bestätigung für dieses Datum steht jedoch noch aus. Fans müssen also noch geduldig bleiben, bis die Details der Produktion offiziell bestätigt werden.

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Die große Flut, die im Intro von "Der Herr der Ringe" zu sehen ist, setzt an dem Punkt an, an dem auch das Letzte Bündnis und Saurons Niederlage dargestellt werden. Isildur schneidet ihm den Einen Ring vom Finger. Diese Ereignisse dürften jedoch erst in Staffel 5 gezeigt werden. Bis dahin konzentriert sich die Serie auf die Vorbereitung dieser historischen Katastrophe. Die Visionen aus früheren Staffeln deuten bereits auf das unvermeidliche Ende hin, das nun durch die Handlungen der Charaktere aktiv herbeigeführt wird.