Herr der Ringe Staffel 3: Neuer Trailer, Premiere und Dreharbeiten 2026

Amazon Prime Video zeigt den ersten Teaser zur dritten Staffel. Die Serie startet am 11. November 2026 mit neuen Regisseuren und der Schmiedung des Meister-Rings.

Amazon Prime Video hat am 11. November 2026 die dritte Staffel der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlicht. Der neue Teaser Trailer gibt einen ersten Einblick in die dramatische Entwicklung, bei der Sauron den Meister-Ring schmiedet, um alle Träger der Ringe der Macht zu kontrollieren.

Handlung und Produktion der dritten Staffel

Die dritte Staffel spielt viele Jahre nach der Schlacht um Eregion. Das Elbenvolk befindet sich mitten in einem erbitterten Krieg gegen Sauron. Der Dunkle Herrscher wendet sich den Menschen zu, um sie mit den Ringen der Macht auf seine Seite zu ziehen. Um den Krieg zu gewinnen und über ganz Mittelerde zu herrschen, sieht Sauron nur eine Möglichkeit. Er muss noch einen weiteren Ring schmieden. Dies ist der Meister-Ring, der ihm die Kontrolle über alle anderen Ringträger ermöglicht.

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Im Februar 2025 gab Amazon die offizielle Verlängerung der Serie um eine dritte Staffel bekannt. Die Vorproduktion startete im Frühling 2025 in den Shepperton Studios in Großbritannien. Die Dreharbeiten begannen schließlich im Sommer 2025. Showrunner der dritten Staffel sind erneut J.D. Payne und Patrick McKay.

Regiewechsel und neue Gesicht

Die neuen Folgen werden von den Regisseurinnen Charlotte Brändström und Sanaa Hamri sowie dem Regisseur Stefan Schwartz inszeniert. Charlotte Brändström und Sanaa Hamri teilten sich bereits die Regiearbeit in der zweiten Staffel. Brändström hatte zuvor auch zwei Folgen in der ersten Staffel inszeniert. Stefan Schwartz ist neu an der Serie beteiligt.

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Der Brite Stefan Schwartz arbeitete zuvor als Regisseur an zahlreichen bekannten Serien. Zu seinen vorangegangenen Arbeiten gehören Titel wie The Walking Dead, Dexter, Black Sails, The Americans und The Boys. Seine Erfahrung soll die dritte Staffel der Fantasy-Serie mitprägen.

Starttermine und Episodenstruktur

Die Premiere der dritten Staffel erfolgte am 11. November 2026. Die ersten vier Episoden wurden am 11. November 2026 veröffentlicht. Die Titeldaten dieser Folgen sind aktuell noch als TBA angegeben. Die Erstaustrahlung der ersten vier Folgen fand an diesem Datum statt.

Die Episode fünf und sechs der dritten Staffel wurden am 18. November 2026 veröffentlicht. Auch diese Folgen tragen noch den vorläufigen Titel TBA. Die Erstausstrahlung dieser beiden Episoden erfolgte an diesem Datum. Dies setzt die Veröffentlichungsstrategie der vorherigen Staffeln fort.

Weitere Veröffentlichungen der Serie

Die Episode sieben der dritten Staffel wurde am 25. November 2026 veröffentlicht. Die Episode acht folgte ebenfalls am 25. November 2026. Alle Episoden der dritten Staffel sind auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video verfügbar. Die Inhalte basieren auf den Werken von J.R.R. Tolkien.

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Die dritte Staffel bildet einen zentralen Meilenstein in der Serie. Sie vertieft die Konflikte zwischen Elben und Menschen. Die Schmiedung des Meister-Rings steht im Mittelpunkt der Handlung. Die Produktion in den Shepperton Studios dauerte mehrere Monate an.