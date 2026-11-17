Amazon Prime Video enthüllt in Staffel 3 den traurigen Ursprung der Flugbestien: einst Adler, verwandelt durch Morgoth. Dazu neue Fakten zu Saurons Vergangenheit und dem Dunklen Zauberer.

Die dritte Staffel der Fernsehserie "Die Ringe der Macht" auf Amazon Prime Video vertieft die Mythologie von Mittelerde mit spektakulären Neuerungen, die den Originalwerken von J.R.R. Tolkien ergänzen. Besonders in den Episoden drei und vier werden zentrale Lücken im Kanon geschlossen, indem originäre Geschichten zu etablierten Kreaturen und Figuren erzählt werden. Diese kreativen Erweiterungen dienen dazu, die Fantasiewelt um spezifische Details anzureichern, die in den Büchern nur implizit vorhanden sind oder ganz fehlen.

Ursprung der geflügelten Bestien enthüllt

Die Serie liefert erstmals eine Erklärung für die Herkunft der geflügelten Reittiere der Nazgûl, die in den Romanen von Tolkien weder einen Namen noch eine Herkunftsstory besaßen. Sauron offenbart in Folge vier, dass diese furchteinflößenden Wesen ursprünglich Adler waren. Der damalige Meister Saurons, der Bösewicht Morgoth, verwandelte die einstigen Vögel durch magische Einflüsse in blutrünstige Kreaturen, die ausschließlich lebendiges Fleisch verzehren. Diese grausame Transformation erklärt auch das Verhalten der Bestien, die im Anschluss an die Enthüllung ein Ork angreifen und verspeisen.

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Sauron reitet die Bestien vor der Verwandlung

Der visuelle und narrative Fokus verschiebt sich in der dritten Folge, wo noch nicht die Nazgûl, sondern Sauron selbst auf einer der gefürchteten Kreationen reitet. Die Vorläufer der späteren dunklen Reiter, die in der Serie als menschliche Nazgnagôl bezeichnet werden, sind zu diesem Zeitpunkt noch rein zu Pferde unterwegs. Am Ende der Episode lässt Sauron eines der Tiere rufen und satteln, was den Übergang von der Reiter-zu-Flugphase symbolisiert und die Hierarchie der dunklen Kräfte visualisiert, bevor die vollständige Verdunkelung der Nazgûl abgeschlossen ist.

Identität des Dunklen Zauberers aufgedeckt

Neben den Kreaturen werden auch wichtige Figuren der Zauberer neu definiert. Die Serie klärt eine lange offen gelassene Frage aus der Mythologie, indem sie bestätigt, dass der Dunkle Zauberer tatsächlich der Blaue Zauberer Pallando ist. Dieser wurde von Tolkien zwar erwähnt, seine genauen Taten blieben jedoch vage. In der Serie wird dargestellt, dass Pallando seinen Partner Alatar in der Region Rhûn getötet haben soll, was einen deutlichen Kontrast zu seiner ursprünglichen, friedlichen Rolle als Bote der Valar darstellt und seine Hinwendung zur Dunkelheit unterstreicht.

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Kreative Freiheit bei etablierten Charakteren

Die Autoren nutzen bestehende Lücken im Tolkien-Kanon bewusst, um eigenständige narrative Elemente einzubauen, ohne die Grundstruktur zu zerstören. So wird beispielsweise eine Verbindung zwischen dem Edelmetall Mithril und den Silmaril hergestellt, die es in den Originaltexten nicht gibt. Auch die Namensgebung erfährt Veränderungen, da Galadriel bei Tolkien nicht von Geburt an diesen Namen trug, die Serie jedoch eine alternative Herleitung mit ihrem Ehemann Celeborn präsentiert, die die Fans mit neuen Perspektiven auf die elfische Geschichte konfrontiert.

Visuelle Umsetzung der dunklen Magie

Die Produktion setzt die psychologischen und magischen Veränderungen der Charaktere visuell um, indem sie die Transformation der Adler in Flugbestien als Symbol für den moralischen Verfall darstellt. Die Darstellung dieser Kreaturen, die zuvor nur als Hintergrundelemente dienten, gewinnt nun an narrativer Bedeutung und zeigt, wie Morgoths Einfluss die Natur der Wesen grundlegend verdreht hat. Diese detaillierte Ausarbeitung unterstützt das zentrale Thema der Serie, nämlich wie selbst die schönsten Geschöpfe durch Machtgier und schwarze Magie in Albträume verwandelt werden können.