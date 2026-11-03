Herr Rossi Comeback: Alberto Bozzetto kündigt 50 neue Filme an

Alberto Bozzetto kündigt das Comeback von Herrn Rossi an. 50 neue Filme entstehen in seinem Studio Bozzetto. Was Fans über das Design und die Handlung wissen.

Alberto Bozzetto hat das Comeback der legendären Animationsfigur Herrn Rossi bekanntgegeben. Der 66 Jahre lang unermüdlich erfolglose Protagonist kehrt zurück, nachdem sein Schöpfer Alberto Bozzetto den Zeitungs "Libero" erklärte, dass Rossi in 50 neuen Filmen zu sehen sein wird. Diese Produktionen entstehen im von seinem Sohn Andrea geleiteten Studio Bozzetto und zeigen den "kleinen Mann" in der komplizierten Technikwelt der Gegenwart. Ein erster Vorgeschmack auf dieses große Revival wurde bereits 2025 mit dem Kurzfilm " Rossi Boomer" präsentiert.

Neues Design ohne Hut für moderne Abenteuer

Die ikonische Figur wird für das Comeback optisch leicht angepasst. Alberto Bozzetto begründete diese Änderung damit, dass das charakteristische Hütchen Rossi immer etwas älter habe aussehen lassen. In den neuen Produktionen wird er dieses Accessoire daher seltener tragen, um ein zeitgemäßeres Bild zu vermitteln. Trotz der Veränderung bleiben die wesentlichen Merkmale erhalten: der große Kopf, der Schnurrbart und die Fliege. Der Blick des Charakters bleibt jedoch unverändert der eines Mannes, dem der Tag gleich wieder etwas antun wird, was die Fans sofort erkennen werden.

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Ursprung der Figur aus Wut über Filmabsage

Die Figur Herrn Rossi wurde 1960 von Alberto Bozzetto erfunden und war ursprünglich ein Akt der Rache. Bozzetto hatte einen Film beim Festival in Bergamo eingereicht, wurde jedoch abgelehnt, obwohl er der Ansicht war, seine Produktion sei besser als die Konkurrenz. Diese Enttäuschung führte zu der Idee eines Trickfilms namens "Ein Für Herrn Rossi". Darin dreht ein kleiner Mann einen Film und wird beim Festival abgewiesen. Vor Zorn zerkratzt er sein Werk, und gerade dieser verunstaltete Streifen gewinnt am Ende den Preis.

Das Gesicht des Charakters hat Bozzetto unbemerkt beim Festivaldirektor abgeschaut. Große Kopf, Schnurrbart, Glatze, Hut und Fliege prägten das Aussehen von Rossi, der quasi als Porträt des Direktors entstand. Ursprünglich sollte es bei diesem einen Film bleiben. Als Bozzetto jedoch ein paar Jahre später den "typischen Italiener" aufs Korn nehmen wollte, holte er Rossi zurück. Es folgten bis 1974 zahlreiche Kurzfilme, in denen Rossi Ski fuhr, am Strand lag, ein Auto kaufte, campierte, eine Fotosafari machte und in Venedig landete. Jedes Mal ging etwas schief, und jedes Mal versuchte er es erneut.

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Erfolg im Fernsehen und internationale Bekanntheit

Rossi wurde vor allem mit der Geschichte "Herr Rossi sucht das Glück" richtig berühmt. Am 4. März 1976 zeigte die ARD die Geschichte als Vierteiler, Monate bevor sie als Kinofilm herauskam. In der Handlung arbeitet Rossi freudlos in einer Fischkonservenfabrik und hat einen cholerischen Chef, der direkt neben ihm wohnt. Eine Fee schenkt ihm eine Trillerpfeife, mit der Rossi durch die Zeit reist: in die Steinzeit, ins alte Rom, zu den Piraten, in den Wilden Westen und in die Zukunft. Begleitet wird er von Gastone, dem kläffenden Hund des Chefs, der unterwegs spricht und Rossis bester Freund wird.

Der Chef taucht in verschiedenen Rollen wieder auf, als Kaiser, König, Piratenkapitän oder Häuptling. Fast immer sitzen die beiden am Ende wieder zu Hause, und Rossi hat kein Glück gefunden. Erst ganz zum Schluss bläst der Chef selbst in die Pfeife und ist weg. Der Witz bestand darin, dass Rossi immer verliert, aber trotzdem nie aufgibt. Weitere Produktionen wie "Herr Rossi träumt" und "Die Ferien des Herrn Rossi" folgten. Die deutsche Stimme sprach Friedrich W. Bauschulte, während Edgar Ott die Rolle des Gastone übernahm.

Das Leben des Schöpfers Alberto Bozzetto

Alberto Bozzetto, geboren 1938 in Mailand, karikierte schon in der Schule seine Lehrer. Seinen ersten ernsthaften Trickfilm drehte er 1958 mit einem Trick seines Vaters: Statt eines teuren Tricktischs nahm er ein schräg gestelltes Bügelbrett. "Tapum!" lief in Cannes, und ein Kritiker schrieb danach, er sei besser als der Film mit Sophia Loren. Bozzetto arbeitete an Filmen wie "West and Soda" (1965) und "Allegro non troppo" (1976). 1991 war er mit seinem Kurzfilm "Cavallette" für den Oscar nominiert.

Heute zeichnet Bozzetto meist am Grafiktablett. Wegen seines Schafs Beelen wurde er Vegetarier, hat mehr als 150 Preise gesammelt und sogar ein Asteroid trägt seinen Namen. Bei einem Besuch bat Alberto Bozzetto den Reporter von "Libero", die Zeit anzuhalten, um Herrn Rossi neu zu zeichnen. Nach 18 Sekunden stand Rossi wieder auf dem Papier. Als Freund möchte Bozzetto ihn trotzdem nicht haben, da er im Fleisch und Blut wahrscheinlich zu jähzornig wäre.