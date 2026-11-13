Herrenknecht kritisiert IG Metall und fordert 40-Stunden-Woche

Martin Herrenknecht warnt in einem Brandbrief vor Streiks der IG Metall. Der Unternehmer fordert zurück zur 40-Stunden-Woche und mehr Investitionen in die deutsche Bildung.

Der 84-jährige Unternehmer und Gründer des Weltmarktführers Herrenknecht AG, Martin Herrenknecht, äußert sich scharf zur aktuellen Lage der deutschen Wirtschaft. Nach einer Reise durch Asien, die ihn unter anderem nach Singapur, Südkorea und Vietnam führte, stellt er den dynamischen Aufbruch in dieser Region dem Lärm deutscher Arbeitskämpfe gegenüber. Er warnt davor, dass Deutschland wieder mehr schaffen muss, statt weniger zu produzieren.

Kontrast zwischen asiatischer Leistung und deutscher Krise

Herrenknecht beschreibt seine Eindrücke aus Asien, wo er Bundeskanzler Merz auf einer Delegationsreise begleitete und anschließend in Vietnam nach Zukunftsmöglichkeiten für Projekte suchte. Ihn beeindruckt dort die Entschlossenheit der Menschen, die täglich hart arbeiten, um Dinge voranzubringen und aufzubauen. Diese Mentalität, die seiner Meinung nach einst das deutsche Wirtschaftswunder ermöglichte, sieht er in Deutschland derzeit durch Arbeitskämpfe bedroht. Stattdessen kritisiert er die IG Metall für aberwitzige Forderungen, die den Automobil- und Maschinenbau lahmlegen könnten.

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Warnung vor Arbeitsplatzverlusten in der Industrie

Der Unternehmer betont, dass er zwar dafür einsteht, dass Arbeiter im unteren Lohnbereich mehr Geld verdienen. Dies sollte jedoch durch steuerliche Entlastung kleiner Einkommen und die Steuerfreiheit von Überstunden geschehen, nicht durch gewerkschaftliche Machtansprüche. Er argumentiert, dass die IG Metall die Pfründe gutverdienender Facharbeiter in Städten wie Stuttgart, Wolfsburg und München sichern wolle, was auf Kosten einer kriselnden Industrie gehe. Mit Blick auf den monatlichen Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie warnt er davor, dass alte Verhandlungslogiken nur noch über den Job entscheiden, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit schwindet.

Drei konkrete Forderungen zur Krisenbewältigung

Um die Situation zu wenden, fordert Herrenknecht ein sofortiges Ende der Konfrontation zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Konkret schlägt er drei Maßnahmen vor: die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche, weniger Karenztage im Krankheitsfall und einen deutlich flexibleren Kündigungsschutz für Fach- und Führungskräfte mit hohen Einkommen. Er warnt eindringlich, dass Unternehmen, die nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, keine Lohnzusatzforderungen mehr tragen können. In einer solchen Situation gehe es nicht mehr um fünf Prozent mehr oder weniger Lohn, sondern um die Existenz der Arbeitsplätze selbst.

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Kritik am Staatsapparat und Forderung nach Bildungsinvestitionen

Herrenknecht zieht den Vergleich weiter und fordert, dass nicht nur die Industrie, sondern auch Behörden und Ministerien den Gürtel enger schnallen müssen. Er kritisiert Finanzminister Lars Klingbeil dafür, dass dieser für die Einführung einer Zuckersteuer 200 zusätzliche Beamte fordert. Für ihn ist dies ein schlechter Witz. Statt Geld in höhere Löhne und einen aufgeblähten Staatsapparat zu stecken, plädiert der Unternehmer dafür, Ressourcen in die Zukunft Deutschlands zu investieren. Seine Priorität liegt auf der Bildung der Kinder, um den Wohlstand langfristig zu sichern.

Plädoyer für KI-Robustheit und frühe Sprachförderung

Als konkrete Bildungspolitiker fordert Herrenknecht ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr, in dem alle Kinder richtig Deutsch lernen und an Lesen, Schreiben und Rechnen herangeführt werden. Zudem muss er unsere Schülerinnen und Schüler KI-ready machen, um sie auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Als Vorbild nennt er China, das mit großem Ehrgeiz die nächste Generation auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet. Diese Mentalität der Leistung und des Aufbruchs sieht der Unternehmer als notwendigen Weg zurück für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft.