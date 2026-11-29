Herrnhuter Sterne sind 'zum Selbstläufer geworden'
Die Faszination für das Traditionsprodukt ist groß: Herrnhuter Sterne mit ihren 25 Zacken sind begehrter denn je. Hinter dem Erfolg steckt eine Firma, die bewusst auf Handarbeit setzt.
Der weiß-rote Stern ist die ursprünglichste Variante: Geschäftsführerin Katja Ruppert steht in der Schauwerkstatt inmitten der in Handarbeit geschaffenen Sterne. Die Faszination für das Traditionsprodukt ist groß: Herrnhuter Sterne mit ihren 25 Zacken sind begehrter denn je.
Hinter dem Erfolg steckt eine Firma, die bewusst auf Handarbeit setzt. Silke Mantke nimmt ein vorgestanztes Papierteil und legt es gekonnt über einen Metallkegel. Ein paar Mal streicht sie über die zusammengeleimten Enden, bevor sie die gerade entstandene Spitze zu den anderen neben sich in einen Karton legt. Die Handgriffe scheinen der 53-Jährigen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein.
Seit 26 Jahren arbeitet sie in der Herrnhuter Sterne GmbH.
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