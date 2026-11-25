Hertha 03 Zehlendorf setzt sich gegen die DFB-Struktur für die Regionalliga ein. Der Verein kritisiert das Kompassmodell und fordert Mitspracherechte sowie eine eigene Liga für Zweitvertretungen.

Kamyar Niroumand, der Präsident des Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf, positioniert sich entschieden gegen die vom Deutschen Fußball-Bund ( DFB) geplanten Änderungen in der Struktur der Regionalliga. Die aktuelle Debatte dreht sich vor allem um die zukünftige Anzahl der Aufstiegsplätze und die Integration von Zweitmannschaften der Profiklubs. Zehlendorf tritt explizit gegen das sogenannte Kompassmodell ein, das eine Zentralisierung durch den DFB vorsieht.

Kritik am Kompassmodell und Forderung nach Struktur

Das vom DFB favorisierte Kompassmodell sieht eine Reduzierung der Regionalliga-Staffeln auf vier vor. Dabei sollen vier Aufstiegsplätze für die fünf Regionalliga-Meister bestehen bleiben. Diese Entwicklung wird von Bayern und großen Teilen des Nordostens kritisch betrachtet. Dort setzen viele Akteure stattdessen auf eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften mit fünf Absteigern pro Saison. Niroumand betrachtet dieses Modell als das kleinere Übel und kündigte an, dafür zu stimmen, um die Interessen der Amateurvereine besser zu wahren.

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Zweifelsfragen bei Stadionauflagen und Sicherheit

Kamyar Niroumand äußert schwere Bedenken hinsichtlich der langfristigen Anforderungen, die an den Spielbetrieb geknüpft werden sollen. Er vermisst konkrete und verbindliche Angaben zu den Vorgaben für Stadien, Sicherheitsstandards und die Organisation des Spielbetriebs. Ohne transparente Kriterien sieht er die Zukunft vieler Amateurklubs gefährdet. Der Präsident betont, dass Amateurvereine verbindliche Mitspracherechte bei diesen Entscheidungen erhalten müssen, um eine einseitige Dominanz der Profivereine zu verhindern.

Grenze für Zweitvertretungen der Lizenzvereine

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die Anzahl der Zweitmannschaften, die in den unteren Ligen antreten sollen. Beim geplanten Kompassmodell wären bis zu sieben Zweitvertretungen von Profiklubs pro Staffel vorgesehen. Niroumand hält diese Zahl für zu hoch und sieht darin eine Bedrohung für den Amateurbereich. Er fordert konsequent, dass die Zweitmannschaften der Lizenzvereine nicht in der Regionalliga, sondern in einer eigenständigen Liga spielen sollen. Dies würde den Fokus der Regionalliga wieder stärker auf echte Amateurreihen legen.

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Positionierung der Akteure im Nordosten und Bayern

Während der DFB die Zentralisierung der Regionalligen durch das Kompassmodell vorantreibt, formiert sich Widerstand. Besonders im Norden und Nordosten Deutschlands sowie in Bayern setzen sich die Vereine für eine Aufstockung der 3. Liga ein. Der Oberligist Hertha 03 Zehlendorf unterstreicht mit seiner klaren Positionierung die Spaltung der Fußballlandschaft in Bezug auf die zukünftige Ligapyramide. Die Entscheidung über die endgültige Struktur wird maßgeblich darüber bestimmen, wie fair der Wettbewerb auf Amateurebene gestaltet wird.

Auswirkungen auf den Spielbetrieb und nächste Schritte

Die Diskussion um die Regionalliga-Struktur hat direkte Auswirkungen auf die Planung und Finanzierung vieler Vereine. Kamyar Niroumand warnt davor, dass die Umsetzung des Kompassmodells ohne klare Regeln zu Unsicherheiten führen wird. Die Forderung nach einer eigenen Liga für Zweitvertretungen zielt darauf ab, die Wettbewerbsfairness zu sichern. Bis eine finale Entscheidung getroffen ist, bleibt die Spannung zwischen den Interessen des DFB und den regionalen Vereinen hoch. Hertha 03 Zehlendorf bleibt dabei eine der lautsten Stimmen gegen die geplante Reform.