Hertha Berlin besiegt VfL Wolfsburg mit 2:1 in Topspiel der 2. Liga

Hertha Berlin setzt sich dank eines spektakulären Torerfolgs von Deyovaisio Zeefuik gegen den VfL Wolfsburg durch und baut die Tabellenführung aus. Das Spiel war von der Roter Karte für Cleiton geprägt.

Hertha Berlin hat das Topspiel der 2. Liga gegen den VfL Wolfsburg vor 70.928 Zuschauern im Olympiastadion mit 2:1 gewonnen und seine Tabellenführung in der zweiten Bundesliga weiter ausgebaut. Der Berliner Zweitligist sicherte sich nach einem torlosen ersten Halbabschnitt durch zwei Treffer in der Schlussphase der ersten Hälfte sowie ein frühes Tor nach der Pause den verdienten Sieg, während die Wolfsburger durch eine Rote Karte in Unterzahl agieren mussten.

Entscheidende Tore durch Zeefuik und Adewumi

Der entscheidende Moment in der ersten Halbzeit ereignete sich in der Nachspielzeit, als Deyovaisio Zeefuik seinem ehemaligen Hertha-Kollegen Fabian Reese den Ball vom Fuß spielen konnte. Der Rechtsverteidiger von Hertha stürmte im Vollsprint auf das gegnerische Tor zu und besiegte den Wolfsburger Torhüter Timon Wellenreuther mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Nur wenige Minuten zuvor hatte Oluwaseun Adewumi bereits die Führung durch 1:0 erzielt, nachdem Josip Brekalo links flankt und Reese diesen Flankenball unbehelligt passieren ließ, was den VfL kurzzeitig zum Kreis versammelte, dieser Effekt jedoch schnell verpuffte.

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Nach der Pause versuchte der VfL Wolfsburg durch den eingewechselten Kento Shiogai noch einmal anzuschließen und verkürzte auf 1:2. Dennoch reichte der Nachschuss nicht, um den Ausgang des Spiels zu改变en. Hertha behielt die Nerven und verteidigte den Vorsprung erfolgreich, wodurch der Abstand zum direkten Verfolger auf zwölf Punkte anwuchs und die Position an der Tabellenspitze gefestigt wurde.

Rote Karte für Cleiton verändert Spielverlauf

Ein zentraler Faktor für den Verlauf des Spiels war die Rote Karte für den Wolfsburger Innenverteidiger Cleiton. Cleiton sah in der 20. Minute nach einer Notbremse gegen Herthas Mittelstürmer Sebastian Grönning sowie nach einer Intervention des Videoassistenten das rote Karten, wodurch sein Team bis zum Ende in Unterzahl blieb. Diese Reduzierung erschwerte die Offensivaktivitäten des VfL erheblich, da ab diesem Zeitpunkt vor allem defensive Aufgaben im Vordergrund standen und keine offensiven Chancen mehr konsequent genutzt werden konnten.

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Fabian Reese, der als ehemaliger Herthaner nun für den VfL aufläuft, konnte sich trotz seiner Beteiligung am Angriffsspiel des Gegners nicht positiv bemerkbar machen. Seine Versuche, Herthas Torhüter Marius Gersbeck zu überwinden, scheiterten entweder an der Latte oder landeten direkt in den Händen des Berliner Torhüters. Die Dominanz von Hertha auf dem Feld war somit auch das Ergebnis der numerischen Unterlegenheit des VfL.

Publikumsreaktion und Trainerentscheidungen

Die Stimmung im Olympiastadion war von Anfang an von scharfen Pfiffen gegen Fabian Reese geprägt, der sich nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg von den Berliner Fans nicht verziehen bekam. Als Reese zum Aufwärmen auf den Rasen trat, richteten Fotografen ihre Objektive auf ihn und das Publikum zeigte seinen Unmut durch lautes Pfeifen, jedes Mal wenn Reese den Ball berührte. Herthas Trainer Stefan Leitl hatte bewusst auf Julian Eitschberger verzichtet und Deyovaisio Zeefuik eingesetzt, um durch mehr Erfahrung und Aggressivität die Defensive zu stärken.

Leitl erklärte vor dem Spiel gegenüber Sky seinen hohen Respekt vor Reese, betonte aber auch die Notwendigkeit, mit erfahrenen Spielern wie Zeefuik, der als ein "Pitbull" auf dem Feld beschrieben wurde, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Während Reese in Berlin drei Jahre lang die Fans begeisterte, galt er nun als Gegner, dessen Ankunft von den Anhängern Herthas mit Skepsis und Ablehnung aufgenommen wurde. Die Pfiffe begleiteten den VfL-Stürmer durch das gesamte Spiel und zeigten deutlich die emotionale Bindung der Fans an ihre früheren Spieler.