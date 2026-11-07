Hertha Berlin besiegt Wolfsburg mit Sieg gegen Fabian Reese

Hertha Berlin gewinnt gegen den VfL Wolfsburg und festigt die Tabellenführung. Fabian Reese steht im Mittelpunkt der Anfeindungen, während Hertha die Vorteile ausbaut.

Hertha Berlin hat das hart umkämpfte Duell gegen den VfL Wolfsburg mit einem klaren Sieg beendet und den Abstand zu den direkten Verfolgern im Tabellenmittelfeld weiter ausgebaut. Das Spiel war von der emotionalen Situation um den Ex-Herthaner Fabian Reese geprägt, der nun für den VfL aufläuft und im Berliner Stadion massiv ausgepfiffen wurde. Trotz der feindseligen Atmosphäre behielt der Gastgeber die Nerven und sicherte sich die volle Punktzahl.

Reese unter Beschuss im Berliner Stadion

Fabian Reese stand nach seinem Wechsel vom VfL Hertha BSC zum VfL Wolfsburg im Fokus der Berliner Fans. Als einer der besten Zweitliga-Spieler der vergangenen vier Jahre mit 46 Toren und 45 Vorworten für die Hauptstädter, war er dort zur Reizfigur geworden. Aufgrund massiver Anfeindungen hatte er seinen Instagram-Kanal geschlossen, eine Interviewpause eingelegt und sich in der Woche vor der Rückkehr nach Berlin nicht öffentlich geäußert. Um 19:07 Uhr trat er erstmals zu einem Rasen-Check auf dem Platz an, wobei er von sofortigen Pfiffen aus der Ostkurve empfangen wurde.

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Reese trug Kopfhörer, drehte den treuen Fans den Rücken zu und richtete seinen Blick in den Gästeblock. Seine sportliche Reaktion auf die Situation war unmittelbar. Bereits nach 30 Sekunden erfolgte sein erster Torschuss, und nach 139 Sekunden traf er den Pfosten. Dieser Lattentreffer demonstrierte seine Präsenz, obwohl er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde. Der VfL-Coach Tobias Strobl betonte, dass es ein Highlight für Reese sei und er seine drei tollen Jahre in Berlin nicht vergessen werde.

Spielleitung korrigiert VAR und zeigt Rot

Neben der emotionalen Ebene gab es einen weiteren Aufreger, als Wolfsburgs Cleiton nach einer Notbremse gegen Grönning in der 30. Minute des Spiels den roten Karten sah. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hatte zunächst auf Elfmeter und Gelb für Cleiton entschieden, doch der Video Assistent (VAR) korrigierte die Entscheidung. Das Spiel wurde auf einen Freistoß umgeändert, und Cleiton musste den Platz verlassen. Diese Korrektur war ein entscheidender Moment im Spielverlauf, da der VfL ab jetzt in Unterzahl agierte.

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Hertha Berlin nutzte die Überzahl effizient aus. In der 44. Minute erzielte Adewumi mit seinem fünften Saisontor die Führung. Er traf aus der Drehung mit links zum 1:0. Direkt darauf legte Zeefuik in der 45. Minute und zwei Sekunden vor dem Pausenpfiff eiskalt nach, um die Halbzeit mit einer deutlichen Führung zu beenden. Es war ein starker Moment für Hertha, der die Basis für den weiteren Sieg legte.

Leitl lobt Reese und Hertha baut Vorsprung aus

Trainer Stefan Leitl betonte seinen Respekt vor Fabian Reese. Er verwies darauf, dass Reese in seinen drei Jahren bei Hertha richtig abgeliefert habe und er ihn immer als Fabi anspreche. Ein sehr gutes Verhältnis bestehe zwischen ihnen, und bei Leitl sei nichts hängengeblieben. Diese klare Positionierung des Trainers hob die menschliche Ebene hervor, während das sportliche Ergebnis für Hertha sprach. Adewumi traf erneut, um den Sieg abzusichern, während Shiogai für Wolfsburg nur noch den Anschlusstreffer in der 47. Minute erzielte.

In der Nachspielzeit kam es zu einer weiteren Kontroverse, als der japanische Spieler Shiogai im Strafraum getroffen wurde und zu Boden ging. Schiedsrichter Jöllenbeck ertönte kein Elfmeterpfiff, woraufhin Shiogai auf den Schiri losging und Gelb sah. Dies unterstrich die angespannte Stimmung im abschließenden Abschnitt. Mit dem Sieg hat Hertha Berlin nun zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten, die 1. FC Kaiserslautern. Der Abstand zu Wolfsburg und Fabian Reese beträgt gar zwölf Zähler.

Medizinischer Notfall unterbricht das Spiel

Das Spiel wurde in der 70. Minute durch einen medizinischen Notfall unterbrochen. Eine Sanitäterin wurde neben der Wolfsburger Bank behandelt und schließlich mit der Trage abtransportiert. Dieser Vorfall führte zu einer kurzfristigen Unterbrechung, konnte jedoch den weiteren Verlauf und das Endergebnis nicht mehr beeinflussen. Hertha Berlin nutzte die Zeit, um die Führung zu halten, während Wolfsburg mit der roten Karte und dem Rückstand kämpfte. Das Match endete mit einem klaren Erfolg für die Berliner, die damit ihre Position im Mittelfeld festigten.