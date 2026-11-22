Hertha Berlin besiegt Energie Cottbus im Berlin-Brandenburg-Derby deutlich mit 4:0. Die Lausitzer rutschen dadurch auf den 17. Platz in die Abstiegszone.

Im Rahmen des Berlin-Brandenburg-Derby s setzte sich Hertha Berlin mit einem klaren 4:0-Sieg gegen Energie Cottbus durch. Der Aufsteiger aus Cottbus verlor das wichtige Duell und rutschte dadurch in der Tabelle auf den 17. und damit letzten Abstiegsplatz ab. Die Leistung der Lausitzer war insgesamt von Behäbigkeit geprägt, was den Kampf um den Klassenerhalt massiv erschwert.

Frühe Führung und strittige Entscheidung

Die Partie startete mit einer schnellen Entscheidung, die die Stimmung in Cottbus sofort kippen ließ. In der sechsten Minute erzielte Sebastian Grönning von Hertha Berlin die Führung. Die Vorlage lieferte Mads Pedersen mit einer Ecke. Bei der Abwehraktion reklamierten die Spieler von Energie Cottbus einen Foulstoß durch den Hertha-Verteidiger King Manu. Trainer Pele Wollitz tobte lautstark an der Seitenlinie, doch Schiedsrichter Florian Exner behielt die Führung von 0:1 bei.

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Elfmeter widerprochen und Standardschwäche

In der twenty-3. Minute sah die Partie eine weitere wichtige Entscheidung. Deyovaisio Zeefuik blockte einen Schuss von Henry Rorig mit angelegtem Ellbogen im Strafraum. Schiedsrichter Exner zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt. Nach einer Überprüfung durch das Video-Assistant-Referee (VAR) wurde der Strafstoß jedoch korrekterweise zurückgenommen. Energie Cottbus präsentierte sich im Spielaufbau generell zu unkoordiniert und ohne notwendiges Tempo, um die offensive Überlegenheit von Hertha zu bremsen.

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Rote Karte beschleunigt das Aus

Das Spiel für die Lausitzer verschlechterte sich in der zweiten Halbzeit drastisch. In der vierzig-echten Minute stand Paul Seguin von Hertha Berlin nach einer Ecke von Brekalo im Fünfmeterraum völlig frei. Jon Thorsteinsson leitete den Ball zu Seguin, der den Treffer zum 0:2 unbedrängt verwandelte. Kurz darauf, in der fünfundfünfzigsten Minute, fiel eine rote Karte. Couhaib Doumbia wurde vom Platz gestellt, weil er Jon Thorsteinsson mit einer Notbremse vor dem Strafraum ummähte. Trainer Pele Wollitz reagierte mit applaudienden Gesten Richtung Viertes Offizielles und kassierte dafür eine Gelbe Karte.

Endstand besiegelt durch Zeefuik und Nilsson

In der Unterzahl war die Defensivorganisation von Energie Cottbus nicht mehr zu halten. Hertha Berlin dominierte das Geschehen weiter und erhöhte deutlich auf drei Treffer. In der neunzigsten Minute markierte Deyovaisio Zeefuik den zwischenzeitlichen 0:3-stand. Direkt im Anschluss, ebenfalls in der neunzigsten Minute, sorgte Nilsson für den Endstand von 0:4. Der Aufsteiger bot nur noch mäßigen Geleitschutz ab und beendete die Partie mit der fünften Saisonniederlage.