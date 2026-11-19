Unbekannte beschmierten das Kay-Bernstein-Graffito mit einem Hakenkreuz. Die Polizei nimmt eine Strafanzeige nach § 86a StGB auf. Der Künstler verspricht eine Restaurierung im Frühjahr.

Die Mitglieder der Hertha-Berlin-Familie reagieren mit tiefer Bestürzung, Trauer und Wut auf eine neue Vandalismusattacke gegen die Erinnerung an den verstorbenen Vereinspräsidenten Kay Bernstein. Unbekannte Täter haben ein bestehendes Kunstwerk, das das Porträt des ehemaligen Klub-Chefs darstellt, mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Die Tat hat in den Reihen der Fans und des Vorstands für empörte Reaktionen gesorgt und zeigt, wie empfindlich die Community auf Angriffe gegen die Werte des Vereins reagiert.

Polizeiliche Ermittlungen und Rechtsgrundlage

Die Polizei hat das Geschehen sofort zur Kenntnis genommen und entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet. Ulrike Schneider von der Polizeidirektion West bestätigte gegenüber den Medien, dass eine Strafanzeige gemäß § 86a des Strafgesetzbuchs (StGB) aufgenommen wurde. Diese Paragrafen dienen der Bekämpfung von propagandaunterstützender Handlungen, die verfassungswidrige Organisationen verherrlichen. Die Ermittlungen gegen die unbekannten Tatverdächtigen sind momentan in vollem Gang. Derzeit liegen den Ermittlern jedoch noch keine konkreten Erkenntnisse vor, um den oder die Täter identifizieren zu können.

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Künstlerische Unkenntlichmachung des Symbols

Einen Trost bieten die Fans in der unmittelbaren Reaktion des Künstlers selbst. Markus Ronge von der Firma "art-efx" war ursprünglich beauftragt worden, das Graffito auf Wunsch eines Hertha-Anhängers zu erstellen. Als Ronge das beschädigte Bild feststellte, griff er eigenständig ein und machte das Hakenkreuz durch Übermalen und Schwärzen unkenntlich. Das Porträt von Kay Bernstein, das auf einem Eisentor in Potsdam zu sehen ist, ist somit für das aktuelle Gesicht des Verstorbenen nicht mehr vollständig im Originalzustand wiederzugeben, da die Schmiererei der rechten Extremsymbolik selbst vom Ersteller der Kunstwerke neutralisiert wurde.

Verbreitung des Fotos und Empörung

Das Foto der verunstalteten Stätte macht derzeit in Hertha-Kreisen die Runde und verstärkt die emotionale Wucht der Tat. Viele Anhänger sind schockiert über die dreiste Art der Beschädigung, die nicht nur das Kunstwerk, sondern auch die Würde des verstorbenen Funktionärs angreift. Das Bild zeigt das Eisentor in Potsdam, auf dem Bernsteins Gesicht mittlerweile übermalt und vom Künstler des Graffitos geschwärzt ist. Die schnelle Weiterverbreitung des Fotos verdeutlicht, wie stark die Bindung der Fans an ihre Geschichte und die verstorbenen Persönlichkeiten des Vereins ist.

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Zukünftige Restaurierung des Kunstwerks

Die Hertha-Community drängt darauf, dass das Ehrenbild des ehemaligen Klub-Funktionärs so schnell wie möglich in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird. Markus Ronge hat diesen Wunsch bereits aufgegriffen und den Fans versprochen, das Werk instand zu setzen. In einem Gespräch mit der "MAZ" erklärte der Künstler, dass er das Graffito im Frühjahr erneut neu malen werde. Diese Zusage wird von den Anhängern zwar als positiv gewertet, doch viele hoffen dennoch darauf, dass der Prozess der Restaurierung schneller vonstattengeht, als die Ankündigung des Künstlers es nahelegt.

Juristische Bewertung und Ausblick

Bei den fiesen Schmierereien handelt es sich nach Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden keineswegs um eine Bagatelle. Die Aufnahme der Strafanzeige signalisiert, dass die Justiz den Vorfall als schwerwiegenden Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die Würde des Verstorbenen behandelt. Ob die Polizei ihre Kenntnisse über den unbekannten Tatverdächtigen bald erweitern kann, bleibt abzuwarten. Die Ermittlungen laufen weiter, und die Hertha-Familie hofft auf eine schnelle Aufklärung und die Wiederherstellung des Kunstwerks.