Hertha Berlin wird vorzeitig Weihnachtsmeister in der 2. Liga. Josip Brekalo steuert drei Tore und eine Vorlage beim 4:0-Sieg gegen Karlsruhe bei. Holstein Kiel und Dresden folgen mit Siegen.

Hertha Berlin krönt eine dominierende Hinrunde mit dem Titel des Weihnachtsmeisters in der 2. Bundesliga. Die Berliner Mannschaft gewann am heimischen Stadion mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den Karlsruher SC und sicherte sich damit vorzeitig diese traditionelle Ehre. Mit zwölf Siegen in dreizehn Ligaspielen zeigt sich die Truppe in bester Verfassung, während die Fans bereits auf die magische Marke von 100 Punkten fiebern.

Brekalo dominiert den Spielverlauf

Der serbische Offensivstar Josip Brekalo übernahm am Spieltag die volle Verantwortung und hinterließ eine unschlagbare Spur auf dem Platz. Mit nur 28 Jahren ist er der bestimmende Faktor im Angriff der Berliner und steuerte am Ende vier Tore bzw. Torbeteiligungen zu diesem Erfolg bei. Seine Leistung von gestern markiert die 14. Torbeteiligung in dieser Saison, was ihn zum alleinigen Spitzenreiter in dieser Statistik der zweiten Liga macht. Brekalo sorgte für die Führung zum 1:0 nach einem schnellen Konter, bereitete das zweite Tor durch Sebastian Grönning vor und lieferte die Vorlage für Grönnings Doppelpack sowie den Abschluss durch Brekalo selbst zum 4:0.

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Emotionale Kulisse trotz sportlicher Härte

Die Atmosphäre im Stadion war geprägt von einer historischen Verbindung zwischen den beiden Vereinen, die seit fünf Jahren eine enge Fan-Freundschaft pflegen. Aufgrund dieser Tradition saßen die Anhänger des Karlsruher SC nicht im isolierten Gästeblock, sondern nahmen nach einer spektakulären Gemeinschafts-Choreographie gemischten Platz neben den Hertha-Fans. Auf dem Feld blieb diese Freundschaft jedoch außen vor, da beide Teams mit maximaler sportlicher Konkurrenz auftraten. Der KSC-Torhüter Marius Gersbeck, der von 2019 bis 2023 für Hertha aktiv war, konnte sich glücklicherweise vor einem Gegentor nach einem Schuss von Wanitzek an der Latte retten.

Fehlendes Finale und künftige Herausforderungen

Trotz der hohen Durchschlagskraft fehlte den Berlinern im ersten Durchgang das nötige Finale, um die Führung auszubauen. Adewumi vergab in der 46. Minute eine klare Chance zum 2:0, ehe Sebastian Grönning die Partie mit zwei schnellen Toren in der 50. und 57. Minute endgültig entschied. Das vierte Tor durch Brekalo in der 64. Minute diente als krönender Abschluss. Nun richtet sich der Fokus der Mannschaft unverzüglich auf das anstehende DFB-Pokal-Achtelfinale bei den Bayern in der Allianz Arena am Dienstag um 20:45 Uhr auf RTL. Die Berliner wollen gegen den kriselnden Rekordmeister bestehen, während der KSC bereits gegen Gladbach ausgeschieden ist und in der Liga weiterhin Probleme hat.

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Erfolge für Holstein Kiel und Dynamo Dresden

Auf anderen Feldern der 2. Liga erzielten ebenfalls namhafte Teams wichtige Erfolge. Holstein Kiel holte sich seine ersten Punkte unter dem neuen Trainer Torsten Kinnat durch einen souveränen 3:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Kieler nutzten eine umstrittene Foulintention in der 27. Minute sowie einen klaren Elfmeter durch Harres nach einem Foul von Yardimci an Tolkin in der 53. Minute. Nach einem verwandelten Strafstoß durch Rosenboom in der 64. Minute und einem Treffer von Therkelsen in der 66. Minute stand der klare Sieg fest.

Im Elbe-Duell zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli sorgte dramatische Nachspielzeit für die Entscheidung. Dresden drehte das Spiel noch in der Verlängerung und gewann mit 2:1. Zuerst erzielte Keller in der 90. Minute plus 4 Sekunden per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich. Nur zwei Minuten später, in der 90. Minute plus 6 Sekunden, brachte der 20-jährige junge Star Inanoglu die Partie dann endgültig nach vorne. St. Pauli führte zuvor durch Ahlstrand, dessen Tor im ersten Durchgang jedoch wegen Abseits durch den Video-Assistenten ungültig gemacht wurde, da ein Tor von Vermeij nicht zählen durfte.