Hertha-Boss Görlich krempelt die Mannschaft komplett um, um Bundesliga-Rückkehr zu erwirken

Dr. Peter Görlich, Geschäftsführer von Hertha BSC, ist frustriert über die bisherigen drei Jahre in der 2. Liga und möchte endlich wieder Bundesligaspiele im Olympiastadion sehen. Görlich krempelt Hertha komplett um, um die Bundesliga-Rückkehr zu erwirken. Dazu gehören ein kleinerer Kader, neues Scouting, Senkung der Kaderkosten und ein neuer medizinischer Leiter.

Drei Jahre Mittelmaß in der 2. Liga sind für Hertha-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (59) die Hölle. Er möchte im Konzert der Großen mitspielen, endlich wieder Bundesliga spiele um 15.30 Uhr im Olympiastadion stattfinden sehen.

Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, krempelt er Hertha komplett um. Ein kleinerer Kader (von über 30 Spielern auf 25 zurückschrauben), neues Scouting (profilorientiert und auf Daten basierend), Senkung der Kaderkosten von 30 Millionen Euro auf 25 Mio. und ein neuer medizinischer Leiter sollen dafür sorgen, dass Hertha erfolgreicher wird. Görlich: "Wir haben ab 1.7. einen neuen Mannschaftsarzt. Da sind die letzten Formalitäten jetzt noch zu klären.

" BILD weiß: Der Deal ist in trockenen Tüchern. Dr. Hi-Un Park (48) wird Der Orthopäde hatte beim Spiel in Heidenheim Anfang November (1:1) am Spieltag im Mannschaftshotel der Frankfurter ganz in der Nähe des Stadions nicht nur "eigene" Spieler behandelt, sondern in Mathias Honsak (28) auch einen Profi vom Gegner. Ohne Kenntnis von Eintracht. Daraufhin wurde Mannschaftsarzt Plachel bei der Eintracht rausgeworfen!

Für Hertha-Boss Görlich kein Problem, denn er wollte unbedingt Veränderungen: "Wir werden an der einen oder anderen Stelle im gesamten medizinischen Stab noch einmal nachjustieren. Aber da sind wir auch sehr froh, weil wir da für uns eine Top-Wahl getroffen haben. Wir sind Dr. Hi-Un Park zu absolutem Dank verpflichtet, weil er das wirklich über die Maßen hinaus mit einem hohen Engagement gemacht hat. Er schlägt jetzt einen anderen Weg für seine private Entwicklung ein.

Wir glauben einfach, dass wir jetzt auch einen Impuls von außen benötigen oder dazunehmen können.

" Görlich hält große Stücke auf Dr. Fabian Plachel, sagt: "Wir waren da schon länger in Gesprächen und haben uns da tatsächlich auch mal gegen größere Namen durchsetzen können, weil wir einfach auch die Person von der Idee überzeugen konnten, was wir hier aufbauen und was wir hier vorhaben. Und da sind wir auch sehr glücklich. Sobald das in trockenen Tüchern ist, werden wir das natürlich auch veröffentlichen.

Aber Fakt ist, ab 1.7. haben wir einen anderen medizinischen Leiter bei uns.





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