Hertha BSC: Adewumi und Zeefuik besiegen VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga

Hertha BSC festigt die Tabellenführung mit einem klaren Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Nach zwei Fehler-tourierten Toren vor der Pause dominierte die Mannschaft von Stefan Leitl und distanziert die Konkurrenten deutlich.

Hertha BSC hat seine Aufstiegsambitionen im Topspiel der 2. Bundesliga durch einen klaren Sieg gegen den VfL Wolfsburg untermauert. Das Match endete mit einem knappen, aber verdienten Erfolg, der die Berliner fest in der Führung hält. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl konnte ihre Dominanz im laufenden Spieljahr weiter ausbauen und die Lücke zu den Verfolgern im oberen Tabellenbereich deutlich vergrößern.

Herthas Tabellenführung vertieft den Abstand

Der Gewinn des Spiels bedeutet eine signifikante Verbesserung der tabellarischen Situation für Hertha BSC. Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel distanziert die Mannschaft die ambitionierten Niedersachsen auf Platz vier bereits auf zwölf Punkte. Der direkte Relegationsrang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt, ist nun zehn Punkte entfernt. Diese Punktepolster bietet dem Team einen enormen mentalen Vorteil in der zweiten Saisonhälfte.

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Die Atmosphäre im Olympiastadion war geprägt von einer hohen emotionalen Spannung. Siebzigtausend Fans sorgten für eine intensive Unterstützung der Heimmannschaft, aber auch für einen gnadenlosen Spießrutenlauf gegen den Wolfsburger Keeper. Der 28-jährige Spieler Reese wurde bei jeder Aktion von den Zuschauern gepfiffen, was den Druck auf das Wolfsburger Tor weiter erhöhte. Diese fanische Stimmung spielte Hertha BSC in die Karte.

Fehler von Reese ermöglichen die Führung

Der Wendepunkt des ersten Durchgangs wurde durch mehrere entscheidende Fehler der Wolfsburger Defensive herbeigeführt. Vor der Pause trafen Oluwaseun Adewumi und Deyovaisio Zeefuik für die Hertha, und beiden Toren gingen gravierende Fehler von Reese voraus. Das Spiel zeigte zunächst ein offenes Visier beider Mannschaften, doch die Defensivschwächen von Wolfsburg nutzte Hertha konsequent aus.

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Zu Beginn der Partie gab es bereits erste Highlights, wie einen Konter über Alexander Bernhardsson, den Reese aus 18 Metern an die Latte setzte. Auch Mads Pedersen vergab die frühe Hertha-Führung aus ähnlicher Distanz. Die wohl entscheidende Szene des Spiels ereignete sich jedoch etwas später: Nach einer VAR-Prüfung, die einen vermeintlichen Strafstoß zurücknahm, sah Cleitons Foul an Sebastian Grönning außerhalb des Strafraums die rote Karte. Der Brasilianer flog vom Platz, was Wolfsburg ab der 20. Minute in Unterzahl brachte.

Taktische Umstellungen und Herthas Kontrolle

Nach der Roten Karte übernahm Hertha BSC zunehmend die Spielkontrolle. Kurz vor dem Pausenpfiff zahlte sich die Dauerbelagerung des Wolfsburger Strafraums aus. Erst vollendete Adewumi eine abgefälschte Hereingabe nach einem Ballverlust von Reese trocken. Drei Minuten später wiederholte sich das Muster: Reese vertändelte den Ball im Mittelfeld erneut, Zeefuik enteilt auf dem rechten Flügel und ließ Timon Wellenreuther, den Wolfsburger Torhüter, beim Abschluss machtlos.

Wolfsburg-Trainer Tobias Strobl reagierte auf den Rückstand, indem er offensiv umstellte und Kento Shiogai brachte. Der Japaner nährte die Hoffnungen an ein VfL-Comeback in Unterzahl mit einem kuriosen Flipper-Tor in der 47. Minute. Dennoch änderte dies nichts an der ersten Niederlage des Bundesliga-Absteigers nach zuvor fünf ungeschlagenen Liga-Spielen. Hertha wirkte erstmals wie eine Mannschaft, die etwas zu verlieren hatte, hielt sich aber in einer an Höhepunkten armen zweiten Halbzeit schadlos.

Ausblick auf die weitere Meisterschaftsperiode

Der Sieg festigt die Position von Hertha BSC als Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. Trainer Stefan Leitl sieht seine Taktik gegen physisch starke Gegner wie Wolfsburg bestätigt. Die defensive Stabilität in den letzten Minuten des Spiels zeigt, dass das Team auch unter Druck die Nerven behält. Die verbleibenden Spiele werden entscheidend sein, um den Vorsprung von zwölf Punkten auf den Vierten zu halten.

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Für den VfL Wolfsburg bleibt die Niederlage bitter, zumal sie nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage erfolgte. Trainer Tobias Strobl muss nun reagieren, um die Abstiegsspirale zu durchbrechen. Die Kombination aus individuellen Fehlern der Keeper und der roten Karte für Cleiton war für die Niedersachsen zu viel. Die Zukunft wird zeigen, ob Wolfsburg die Fehler aus dieser Partie korrigieren kann.