Hertha BSC sucht nach der Serie unter Chefcoach Bo Svensson den Einzug ins Pokalfinale. Das Auswärtsspiel gegen Bayern München in der Allianz Arena gilt als höchste Prüfung für den Zweitligisten.

Hertha BSC tritt am Dienstagabend in einer der größten Herausforderungen der jüngeren Vereinsgeschichte an, als das Team im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena antreten muss. Der ungeschlagene Zweitliga-Spitzenreiter aus Berlin steht vor einer wahren Herkulesaufgabe, nachdem er sich in der Liga bereits durch eine bemerkenswerte Serie von 12 Siegen und einem Unentschieden in 13 Ligaspielen hervorgetan hat. Trotz des vorherigen Verlustes diverser Top-Stars, darunter Fabian Reese, Kennet Eichhorn, Michael Cuisance und Tjark Ernst, haben die Blau-Weißen einen vollkommen unerwarteten Siegeszug gestartet, der nun auf die härteste Probe gestellt wird.

Taktische Strategie und mentale Vorbereitung

Die Berliner Mannschaft hat sich bewusst auf die kommenden Strapazen vorbereitet, wobei Cheftrainer Bo Svensson eine taktische Disziplin fordert, die über das Übliche hinausgeht. Die Spieler wissen, dass sie gegen den Rekordmeister über sich hinauswachsen, leiden und kämpfen müssen, um eine Chance auf den Einzug ins Finale zu haben. Mittelfeld-Taktgeber Paul Seguin (31) betont in diesem Kontext, dass eine hohe Resilienz entscheidend sein wird. Er erklärt, dass die Mannschaft in München leiden müsse, um erfolgreich zu sein, und ruft dazu auf, sehr mutig zu spielen, anstatt sich defensiv zurückzunehmen.

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Seguin ergänzt zudem, dass es wichtig ist, die Bayern mal ins Laufen zu bekommen, damit diese ebenfalls unter dem Tempo leiden müssen. Die Philosophie des Trainers und der Spieler basiert auf dem Gedanken, dass Hertha BSC nichts zu verlieren hat. Das Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen und den Gegner durch Aggression und Tempo zu ärgern. Durch die aktuelle Serie hat die Mannschaft ein enormes Selbstvertrauen aufgebaut, das sie nun in die bayerische Hauptstadt mitnimmt, um dort gegen die übermächtige Konkurrenz anzutreten.

Motivation durch historische Lücke und aktuelle Form

Ein zusätzlicher Motivator für die Hertha-Fans und Spieler ist die Tatsache, dass das Pokalfinale seit 1985 im Berliner Olympiastadion, der Heimat von Hertha BSC, ausgetragen wird. Doch nie waren Herthas Profis dabei, was den Wunsch, diese Lücke zu schließen, noch verstärkt. Die aktuelle Formkurve zeigt, dass die Mannschaft trotz personeller Schwächungen im Kader funktional tadellos arbeitet. Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den KSC, bei dem Josip Brekalo (28) und Sebastian Grönning (29) als Helden agierten, da beide ein Doppelpack erzielten, blickt das Team mit Zuversicht auf den nächsten Gegner.

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Die Spieler zeigen sich auf social media Plattformen wie Instagram entspannt und fokussiert. Bilder, die auf den Account der Mannschaft geteilt wurden, zeigen Herthas Helden beim Griechen in der Taverne "Pikilia" in Berlin-Zehlendorf. Dort schwören sich die Spieler auf die epische Pokalschlacht ein und stärken den Zusammenhalt vor der absehbaren körperlichen und mentalen Belastungsprobe. Diese entspannte Atmosphäre im Vorfeld des Spiels steht im Kontrast zur enormen Erwartungshaltung, die an die Mannschaft herangetragen wird.

Einschätzung der Konkurrenz und finale Herausforderung

Niklas Kolbe beschreibt die gegnerische Mannschaft mit hoher Respektbekundung, indem er feststellt, dass jeder, der bei Bayern München spielt, auf seiner Position einer der Besten der Welt ist. Für ihn ist das kommende Spiel ein Riesenereignis, das über die Karriere und das Vereinsleben entscheiden könnte. Er räumt offen ein, dass die Bayern auf dem Papier besser sind als Hertha BSC, verweist aber auf die Natur des Fußballsports.

Kolbe argumentiert, dass es bei einem einzigen Spiel aus zehn Möglichkeiten immer zu Überraschungen kommen kann, wenn die eigene Mannschaft alles raushaut. Die Hertha-Mannschaft rechnet nicht damit, das Spiel leicht zu gewinnen, sondern strebt danach, den Rekordmeister zu nerven und die eigene Stärke im Pressing und in der Schnelligkeit auszutragen. Die Erwartung der Verantwortlichen und Spieler liegt klar darin, durch Disziplin und Mut die eigene Leistungsgrenze zu verschieben, um die historische Chance auf den ersten Einzug ins Finale im eigenen Stadion zu nutzen. Die kommende Partie in München wird somit zur zentralen Bewährungsprobe für die aktuelle Saison von Hertha BSC.