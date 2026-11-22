Hertha BSC gewinnt das Heimspiel gegen Energie Cottbus mit 4:0 und baut den Tabellenvorsprung auf zehn Punkte aus. Die Berliner zeigen eine dominante Leistung mit Treffern von Grönning, Seguin, Zeefuik und Nilsson.

Hertha BSC hat am Samstag ein klares 4:0 gegen Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft erzielt und damit den elften Sieg aus zwölf Saisonspielen gefeiert. Die Berliner sind damit unangefochtener Tabellenführer und haben nun einen deutlichen Vorsprung von zehn Punkten auf den Zweitplatzierten aus Nürnberg aufgebaut, der am selben Tag überraschend mit 1:2 gegen Braunschweig verlor.

Die Stimmung vor dem Spiel war von Anfang an intensiv, da die Fans von Hertha BSC den Block im Stadion bereits vor Anpfiff mit blauen Pyrotechnik-Hinterlassenschaften füllten. Die Partie verzögerte sich kurzzeitig, weil das Tornetz repariert werden musste, doch dies störte die Hauptstädter in ihrer Konzentration nicht. Stattdessen zeigten sie sofort ihre Dominanz und kontrollierten das Geschehen auf dem Platz.

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Frühe Führung durch Sebastian Grönning

Die Berliner erzielten ihre frühe Führung bereits in der sechsten Minute, als Sebastian Grönning nach einer Ecke von Mads Pedersen zum 1:0 köpfte. Es handelte sich dabei um Grönnings fünftes Saisontor, was die aktuelle Form des Teams unterstreicht. Cottbus reagierte zwar auf die Führung, scheiterte aber an zwei entscheidenden Momenten. Ein vermeintlicher Handelfmeter in der 23. Minute wurde vom Schiedsrichter Exner nach TV-Einspielen zu Recht nicht gegeben, und kurz vor der Pause wurde ein Treffer von King Manu wegen Abseits aberkannt.

Decisive Second Half Actions

Nach der Pause setzte Hertha BSC seine Überlegenheit fort. In der 47. Minute erhöhte Paul Seguin aus kurzer Distanz auf 2:0 und festigte damit die Führung der Gäste. Die Partie wurde zunehmend aggressiver, was in der 60. Minute zu einer roten Karte für den Energie-Verteidiger Fousseny Doumbia führte. Doumbia fällte Jón Dagur Torsteinsson als letzter Mann, was das Spiel endgültig entschied. Spätere Treffer von Deyovaisio Zeefuik in der 89. Minute und Gustaf Nilsson in der 90. Minute sorgten für die endgültige Klaviatur.

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Tobias Raschl macht unverhofftes Comeback

Ein bemerkenswertes Detail des Spiels war das unerwartete Aufeinandertreffen von Tobias Raschl, der sich am Montag an der Hüfte verletzt hatte und für mehrere Wochen ausgefallen sein sollte. Raschl spielte plötzlich doch und zeigte, dass seine Genesung besser voranschreitet als erwartet. Zudem erhielt Soufian Gouram in der Nachspielzeit die zweite Gelbe Karte, was die Bilanz der disziplinarischen Maßnahmen im Spiel widerspiegelt.

Kontrastierende Ergebnisse in anderen Partien

Während Hertha BSC dominierte, gab es in anderen Spielen der Liga überraschende Wendungen. Dynamo Dresden kehrte nach einem Rückschlag durch Mario Sauer in der sechsten Minute innerhalb von 106 Sekunden durch Treffer von Ben Bobzien und Patrice Covic zurück. Kaiserslautern erreichte dagegen durch Paul Joly in der 84. Minute einen verdienten Ausgleich, obwohl der FCK in den vorherigen elf Spielen nur sieben Gegentore kassiert hatte.