Hertha BSC besiegt Fortuna Düsseldorf im 2. Liga-Duell

Hertha BSC setzte sich im Duell mit Fortuna Düsseldorf im Rahmen der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Reese in der 13. Minute. Die Berliner zeigten eine konsequente Defensivleistung und nutzten ihre wenigen Konterchancen effizient. Für Fortuna Düsseldorf war es ein frustrierender Abend, da die Gastgeber trotz spielbestimmender Phasen keine gefährlichen Torchancen erspielen konnten.

Fast ein Dardai-Eigentor! Nach einer Freistoßflanke von rechts aus dem Halbfeld grätscht der Berliner Verteidiger in den Ball und verlängert ihn für Gersbeck unerreichbar an die Latte des eigenen Tores. Schon zu Beginn des zweiten Durchganges hatten die Herthaner nun zwei richtig gute Möglichkeiten, um einen zweiten Treffer nachzulegen und damit vielleicht sogar schon für eine kleine Vorentscheidung im heutigen Spiel zu sorgen.

Nächste Chance für die Hertha! Zunächst verpassen mehrere Berliner im Strafraum den optimalen Zeitpunkt für den Abschluss, am Ende versucht es Reese aus zirka 14 Metern, zielt dabei deutlich zu hoch. Scherhant versucht es ähnlich wie Reese beim Berliner 1:0. Sein Schuss von links im Strafraum aus etwa 13 Metern in Richtung langes Eck geht knapp vorbei. Zur Halbzeit der Zweitliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC führen die Gäste durch das Tor von Reese aus der 13. Minute mit 1:0. Bis zu diesem Treffer waren eigentlich die Düsseldorfer tonangebend, hatten aber über die gesamte erste Halbzeit große Probleme, sich Chancen zu erarbeiten. So langte der Hertha eine konsequente Defensivleistung und der ein oder andere Konter, um sich eine Halbzeitführung zu erarbeiten. Die Gastgeber laufen sich spätestens am gegnerischen Strafraum nur allzu oft fest und so bleibt das Offensivspiel der Fortuna weiterhin harmlos. Bei den Fortunen macht sich schon etwas Frust breit, denn offensiv gelingt dem Aufstiegsaspiranten bislang nicht allzu viel Vor allem in Sachen Abschlüsse sieht die bisherige Bilanz der Thioune-Elf mager aus. Mit den schnellen Offensivspielern setzt Hertha BSC nun vor allem auf das Konterspiel. Daher muss die Fortuna extrem aufpassen, sich nicht zu viele Ballverluste im Aufbau zu erlauben. Kenny geht im Mittelfeld bei einem Tackling gegen van Brederode volles Risiko, spielt zuerst den Ball, bevor es zum Zusammenstoß der beiden kommt. Daher gibt es letztlich auch keine Gelbe Karte für den Berliner. Gut eine halbe Stunde ist in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC vorüber. Die Gäste aus Berlin führen durch ein Reese-Tor seit der 13. Minute mit 1:0. Bis dahin waren eigentlich die Düsseldorfer klar spielbestimmend, ohne allerdings dabei viel Torgefahr auszustrahlen. Oberdorf spielt den Ball perfekt in die Schnittstelle der Abwehr nach rechts in den Strafraum, dort aber kommt es zum Presschlag zwischen Lunddal und Zeefuik. Am Ende gibt es sogar Abstoß für die Berliner. Mit der Führung im Rücken lassen die Berliner den Ball nun auch immer öfter richtig gut zirkulieren und kommen so zu Entlastungsangriffen. Torschütze Reese kommt links im Strafraum erneut zum Abschluss, dieses Mal allerdings aus sehr spitzem Winkel. Kastenmeier macht die kurze Ecke zu und kann somit abwehren





Fußball 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf Hertha BSC Sieg Reese Tor Defensivleistung Konter

