Hertha BSC bleibt bei Leitl und Weber, trotz Fan-Frust und Kaderproblemen

Hertha BSC-Geschäftsführer Peter Görlich erklärt, warum die Entscheidung für Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Benjamin Weber bereits Wochen vor Saisonende gefallen war und weshalb die Berliner trotz Fan-Frust am eingeschlagenen Weg festhalten. Görlich betont, dass sich der Klub früh auf Kontinuität festgelegt hatte und nach einer umfassenden Analyse die Entscheidung fällte. Die Kaderkosten sinken nach BILD-Informationen in der vierten Zweitliga-Saison von rund 30 Millionen Euro auf etwa 25 Millionen Euro. Trotz finanzieller Probleme und Spielerwechsel wollen Leitl und Weber weitermachen.

NEWS TEXT: Hertha BSC bleibt bei Trainer Stefan Leitl und Sport direktor Benjamin Weber. Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich erklärt, warum die Entscheidung bereits Wochen vor Saisonende gefallen war und weshalb die Berliner trotz Fan-Frust am eingeschlagenen Weg festhalten.

Görlich betont, dass sich der Klub früh auf Kontinuität festgelegt hatte. Nach einer umfassenden Analyse fällte Görlich die Entscheidung, sich auch an anderen erfolgreichen Zweitliga-Klubs zu orientieren. Die Kaderkosten sinken nach BILD-Informationen in der vierten Zweitliga-Saison von rund 30 Millionen Euro auf etwa 25 Millionen Euro. Trotz finanzieller Probleme und Spielerwechsel wollen Leitl und Weber weitermachen.

Peter Görlich betont, dass das Heft des Handelns in ihrer Hand liegt und sie nicht aus der Hand geben möchten





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