Hertha BSC gewinnt das Spitzenspiel gegen 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 und bAut den Vorsprung in der Liga aus. Mads Pedersen war der Schlüsselspieler mit zwei Vorlagen.

Hertha BSC besiegt 1. FC Kaiserslautern mit deutlicher 3:0-Führung

Im Fritz-Walter-Stadion fand am Abend ein hochkarätiges Duell statt, das als Premiumtopspiel der dritten Liga in die Geschichte einging. Der Tabellenführer Hertha BSC besiegte den Drittplatzierten 1. FC Kaiserslautern mit einem klaren 3:0-Sieg. Die Herthaner setzten sich damit weiter vom Feld der Verfolger ab und festigten ihre führende Position in der Tabelle. Mit diesem Erfolg geht der Siegerrun der Berliner weiter, wobei das Team vor allem durch eine hohe Ballzirkulation und präzise Flanken auffiel. Besonders die rechte Angriffsseite war für die Lauterer Abwehr eine ständige Quelle der Probleme, da die Hertha hier immer wieder gefährliche Situationen erzeugte. Die Ränge entleerten sich bereits vor Ende der regulären Spielzeit, da die Entscheidung zugunsten der Gäste gefallen war.

Das erste Tor fiel nach einer Minute des Spiels, als Jón Dagur Thorsteinsson von der rechten Seite eine präzise Flanke in den Strafraum schickte. Andreas Grönning stellte sich geschickt hinter die Lauterer Verteidigung und verwertete die Vorlage sicher zum 1:0. Obwohl die erste Halbzeit hart umkämpft war und der FCK einen guten Start hinlegte, konnte sich die Hertha nach dem Führungstreffen komplett durchsetzen. Kurz nach der Pause verdoppelte die Hertha den Vorsprung. Mads Pedersen lieferte eine brillante Leistung, indem er am linken Flügel das Tempo erhöhte und den Ball peRfekt zur Mitte chipped. Thorsteinsson,der in der ersten Halbzeit eine starke Partie bot, konnte den Ball diesmal nur noch abstauben,während Grönning erneut den richtigen Laufweg fand und zur 0:2-Position traf.

Also read Hertha BSC egalisiert Startrekord: 3:0 in Kaiserslautern

Der dritte Treffer erfolgte rund eine Stunde nach dem Anpfiff, als Adewumi die Partie endgültig entschied. Auch hier war Mads Pedersen als Vorlagengeber am Ball. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte legte er ein unwiderstehliches Solo bis zur Grundlinie hin zu,von dem aus der Chippball zur Mitte flatterte. adewumi hatte keine Mühe, den Ball aus wenigen Metern über die Linie zu bugsiern. Pedersen wurde im Anschluss zum Mann des Spiels gekürt. Die Lauterer, die zuvor eine extrem starke Defensive gezeigt hatten und seit Mitte September kein Gegentor mehr kassiert hatten,waren in dieser Partie chancenlos. ihre Versuche, eigene Stürmer in Szene zu setzen, blieben eher dem Zufall überlassen,während die Hertha durch chirurgisch präzise Bälle dominierte.

Advertisement

In der Schlussphase des Spiels gab es noch einmal einige dramatische Momente. Gersbeck konnte einen gefährlichen Schuss von Yardimci mit einer Glanztat entschärfen, doch die Zeit lief für den FCK davon. Ein Solo von Skyttä, das den Pfosten traf, verpasste die Chance auf den Anschlusstreffer nur knapp. Trotz einiger Unterbrechungen und Fouls, darunter eine umstrittene Gelbe Karte für Gyamfi, hielt die Hertha ihr Ergebnis sicher. Der Sieg ist ein enormer Vorsprung von neun Zählern im Vergleich zum Verfolger Wolfsburg, der ebenfalls gewann. Für den FCK bleibt die Enttäuschung über die gebotene Leistung,während die Hertha mit einem komfortablen Abstand in Richtung Aufstieg spurtet und sich nun auf das nächste Wochenende konzentriert.