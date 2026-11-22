Hertha BSC siegt souverän 4:0 gegen Energie Cottbus und baut den Tabellenvorsprung auf 10 Punkte auf. Mit 34 Punkten nach 12 Spieltagen festigt Hertha die Tabellenführung in der 2. Bundesliga.

Hertha BSC feiert am Samstag eine klare und überzeugende 4:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus. Mit diesem Ergebnis festigt der Hauptstadtverein die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Nach zwölf absolvierten Spieltagen besitzt die Elf des Hauptstadtclubs nun einen sicheren Abstand von zehn Punkten zum Zweitplatzierten FC Nürnberg. Der Startrekord mit insgesamt 34 Punkten wird damit kontinuierlich ausgebaut. Die sportliche Leistung unterstreicht den Anspruch des Klubs auf den direkten Wiederaufstieg.

Herthas methodischer Spielstil überzeugt

Zwei der vier Treffer entstanden durch vorbereitete Standardsituationen. In der sechsten Minute nutzte Hertha eine Eckenauslage von Pedersen. Nach einem harten Duell an der Foulgrenze verwandelte King Manu per Kopf das 1:0. Die Schiedsrichter wiesen die Beschwerde von Energie Cottbus zurück. In der 48. Minute folgte das zweite Eckball-Tor. Thorsteinsson flankte für Paul Seguin, der aus freier Position mit dem Kopf zum 2:0 traf. Diese Taktik demonstriert die präzise Vorbereitung des Trainerteams.

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VAR-Entscheidung und rote Karte entscheiden Spiel

Ein kontroverser Moment ereignete sich in der 22. Minute. Schiedsrichter Florian Exner pfiff zunächst einen Elfmeter nach angeblichem Handspiel von Zeefuik. Durch den Eingriff des Video-Assistenten wurde die Strafe jedoch korrigiert, da der Ball den Arm des Abwehrspielers nicht unkontrolliert berührte. In der 58. Minute änderte sich die Dynamik im Stadion durch eine rote Karte für Cottbus. Doumbia erhielt die Platzverweisung nach einer Notbremse am steil auflaufenden Thorsteinsson. Die Zahlenüberlegenheit ermöglichte es Hertha, das Spiel endgültig zu kontrollieren.

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Späte Tore festigen den Tabellenplatz

Die Treffer zum 3:0 und 4:0 fielen in den Schlussminuten der Partie. In der 88. Minute nutze Zeefuik einen Pass von Rohrig und verwandelte sicher zum 3:0. Die Schlussfolgte in der 90. Minute lief auf eine ähnliche Struktur heraus. Seguin steuerte ein Steilpass auf Nielsson, der aus kurzer Distanz das 4:0 nachlegte. Das Spiel endete in einer deutlichen Dominanz der Hertha-Mannschaft. Als einziges Manko verzeichnete der Verein die Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Soufian Gouram nach zwei Fouls.

Spannung in der Aufstiegsrennen

Der Abstand zum Verfolger FC Nürnberg beträgt aktuell zehn Punkte. Mit dieser Distanz rückt der sportliche Aufstieg in greifbare Nähe. Die Mannschaft unterstreicht mit dieser Leistung ihre Rolle als klarer Favorit. Die taktische Disziplin und die Effizienz bei Standardsituationen zeigen die Reife der Kader. Diefans dürfen nun auf weitere Schritte in der Hinrunde hoffen.