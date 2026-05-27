Hertha BSC erneut um Mittelstürmer Marvin Ducksch interessiert

Hertha BSC hat erneut Interesse an Mittelstürmer Marvin Ducksch (32) geäußert. Ducksch spielt für Birmingham City in der zweiten englischen Liga und erzielte in dieser Saison elf Treffer in 35 Pflichtspielen. Hertha sucht einen Mittelstürmer, Ducksch ist eine Option, aber derzeit zu teuer.

Vor drei Wochen hat sich Hertha BSC zum wiederholten Mal nach Mittelstürmer Marvin Ducksch (32) erkundigt. Schon im Sommer 2025 stand er auf dem Berliner Wunschzettel.

Ducksch spielt für Birmingham City in der zweiten englischen Liga, erzielte in dieser Saison elf Treffer in 35 Pflichtspielen. Nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League will der Knipser die Insel verlassen. Vor wenigen Tagen war Ducksch in Berlin. Beim DFB-Pokalfinale Bayern gegen Stuttgart (3:0) besuchte er mit den Beratern seiner Agentur EMG Mundial das Berliner Olympiastadion.

BILD weiß: Ducksch nutzte den Besuch, um sich ein Bild von der Stadt zu machen. Hertha sucht einen Mittelstürmer, Ducksch ist eine Option. Marvin Ducksch (M.) mit den Beratern seiner Agentur EMG Mundial beim Pokalfinale vor dem Olympiastadion Auch Bundesligist FC Augsburg und Absteiger VfL Wolfsburg sind an Ducksch interessiert. Der deutsche Ex-Nationalspieler möchte zunächst alle Optionen ausloten, bevor intensivere Gespräche mit Hertha starten könnten.

Was kostet der Mann, der Werder Bremen 2021/22 mit 20 Treffern in die Bundesliga ballerte? Ducksch hat noch ein Jahr Vertrag in Birmingham, besitzt eine Ausstiegsklausel über eine Million Euro (Sky berichtete zuerst). Derzeit zu viel für Hertha, der Fokus liegt auf ablösefreien Spielern. Die Berliner, die einen Transferüberschuss von 15 Mio.

Euro erwirtschaften wollen, müssen erst verkaufen, bevor sie einkaufen könnten. Der Abgang von Kennet Eichhorn (16) ist für etwa 12 Mio. Euro nahezu sicher (Klub offen). Auch Stars wie Fabian Reese, Tjark Ernst, Linus Gechter, Marton Dardai und Marten Winkler sind potenzielle Verkaufskandidaten





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