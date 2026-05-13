Hertha BSC fails Bundesliga-promotion target, losing home support and struggling on field

Hertha BSC has missed their goal of Bundesliga promotion, with weak home form and a decline in home attendances being the main reason. The home performances in Olympiastadion are highlighted, with only 23 points in 17 games including 6 wins, 5 draws, and 6 losses.

Hertha BSC hat das Ziel Bundesliga-Aufstieg klar verfehlt, Hauptgrund sind die schwachen Auftritte im Olympiastadion . In der Saison 2025/26 kamen insgesamt 820.955 Zuschauer ins Olympiastadion , das macht 48.291 im Schnitt.

Aber: In der vergangenen Spielzeit kamen durchschnittlich 51.444 Zuschauer zu Hertha ins Olympiastadion. Bedeutet: Hertha hat pro Heimspiel in dieser Saison etwas mehr als 3000 Zuschauer verloren. Die besten Leistungen gelangen Hertha meistens in der Fremde, Platz 2 mit 29 Zählern in der Auswärtstabelle





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Hertha BSC Bundesliga-Promotion Schwachen Auftritte Olympiastadion Zuschauerzahlen

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