Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 1:2 - Fiél kämpft um seinen Job

Hertha BSC verliert erneut in der 2. Bundesliga und Trainer Christian Fiél steht vor der Entlassung

Christian Fiél , der Trainer des Hertha BSC, kämpft seit der letzten Niederlage gegen die Entlassung. Die Berliner verloren am Samstagabend im Rahmen der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf . Dies ist die vierte Niederlage in Folge für Hertha BSC. Aus den letzten 13 Ligaspielen konnten die Berliner lediglich zwei Siege erringen.

Fiél gab nach dem Spiel zu, dass er die Gründe für die Niederlage nicht vollständig erklären kann: „Ich habe ein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Trotzdem zieht sich der Rote Faden immer wieder durch.“ Er fügte hinzu: „Letzten Endes verlierst du hier 2:1 und wir können nicht erklären warum.“ Fortuna nutzte die Chancen und holte sich innerhalb von drei Minuten vor dem Schlusspfiff den Sieg. Der Relegationsplatz drei ist nur noch einen Punkt entfernt für die Mannschaft von Daniel Thioune. Die Hertha hingegen befindet sich in einem Sturzflug, nach dem Erfolg von Fabian Reese (13.) ist der Abstand zum 16. Platz nur noch fünf Punkte. Fiél selbst ist sich bewusst, dass sein Job in Gefahr ist: „Das wird sich zeigen. Es ist kein Geheimnis, dass wir vier Spiele verloren haben. Wir wissen alle, wie der Fußball funktioniert.“Fortunas Sportdirektor Benjamin Weber zeigte sich nach dem Spiel verwundert über den Sieg seiner Mannschaft: „Fortuna weiß gar nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben.“ Er lobte die Herthaner für ihren Einsatz: „Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen, aber leider die Tore nicht gemacht - und dann die zwei Gegentore kassiert.“ Fiél hatte vor dem Spiel deutlich gemacht, dass ein Sieg die Erwartungshaltung der sportlichen Führung sei. Die Hertha begann entsprechend druckvoll und Reese erzielte mit einem Schlenzer die Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Hertha spielbestimmend, verpasste es aber, das Ergebnis auszubauen. Nach Wiederantritt wurde Düsseldorf stärker. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer Pejcinović erzielte zwei Tore, nachdem die Gäste in der Hintermannschaft die Zuordnung verloren hatten. Die Berliner fingen sich wieder, Fortuna wartete nun auf Konter. Luca Schuler verpasste den Ausgleich mit einem Kopfball an den Pfosten (83.).





