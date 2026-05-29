Hertha BSC: Führungs-Trio zahlte hohe Berater-Honorare

Das Führungs-Trio der Hertha BSC hat im Geschäftsjahr 2024/25 hohe Berater-Honorare an zahlende Erst- und Zweitligisten gezahlt. Die Provisionen für Spielerberater, Agenturen und Vermittler beliefen sich auf insgesamt 7,747 Millionen Euro.

Das Führungs-Trio der Hertha BSC, bestehend aus dem ehemaligen CEO Thomas Herrich, Sport direktor Benjamin Weber und Lizenzleiter Zecke Neuendorf, hat im Geschäftsjahr 2024/25 hohe Berater-Honorare an zahlende Erst- und Zweitligisten gezahlt.

Wie aus dem DFL-Finanzreport hervorgeht, beliefen sich die Provisionen für Spielerberater, Agenturen und Vermittler, die die Klubs gezahlt haben, auf insgesamt 7,747 Millionen Euro. Der Personalaufwand lag bei 46,687 Millionen Euro, wobei die Beratergebühren 16,59 Prozent ausmachten. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen, darunter Handgeld, Provisionen und Beteiligungen an Weiterverkäufen von Spielern. Die Berater verdienten nicht nur beim Transfer der Spieler, sondern auch beim Weiterverkauf ihrer Hertha-Profis.

So wechselten Spieler wie Suat Serdar, Haris Tabakovic und Marc Oliver Kempf zu anderen Klubs und die Berater kassierten anteilig beim Weiterverkauf





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